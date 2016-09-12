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اغتصبوا عجوزًا بالقوة.. حتّى الموت أرسل الخبر





عاقبت محكمة جنايات الجيزة في مصر، ثلاث ذئاب بشرية بالإعدام شنقا لقيامهم بسرقة سيدة مسنة والتعدي عليها جنسياً حتى الموت، وترجع وقائع الجريمة عندما استغل محمد قابيل عوني وشهرتة "قابيل الشيطان"، محمد أحمد وشهرته "مشرط"، محمد هيكل وشهرته "الركيب"، إقامة المجني عليها (69 عاماً) بمفردها لسفر نجلها ووجود ابنتها المتزوجة في محافظة أخرى، فدخلوا خلسة المنزل وهم يرتدون أقنعة سوداء وسرقوا مصاغها و1200 جنيه كانت قد أدخرتها قيمة كفنها، ثم قاموا بتقييدها والاعتداء عليها جنسيا حتى توفيت، وأكد تقرير الطب الشرعي أن وفاة الضحية يرجع لإصابتها بصدمة عصبية بسبب التعدي عليها جنسيا بقوة وبشكل وحشي، وطالب محامو الدفاع عن الضحية بتنفيذ الحكم علانية وهو ما عقبت عليه المحكمة بأن القصاص علانية أصبح أمراً حتمياً. وكالات