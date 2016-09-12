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بالفيديو: الأسد يؤدي صلاة الأضحى في داريا أرسل الخبر



.واظهرت مشاهد عرضها التلفزيون الرسمي السوري لحظات وصول الرئيس بشار الاسد الى داريا ودخوله الى جامع الصحابي سعد بن معاذ.

ووصل الرئيس الاسد بسيارته الشخصية التي كان يقودها بنفسه.

وأدى الصلاة مع الرئيس الأسد وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد، والمفتي العام للجمهورية أحمد بدر الدين حسون، وعدد من علماء الدين الإسلامي والمواطنين والمسؤولين .



بمناسبة عيد الاضحى، يؤدي الرئيس السوري بشار الأسد الصلاة في مسجد سعد بن معاذ في مدينة داريا.واظهرت مشاهد عرضها التلفزيون الرسمي السوري لحظات وصول الرئيس بشار الاسد الى داريا ودخوله الى جامع الصحابي سعد بن معاذ.ووصل الرئيس الاسد بسيارته الشخصية التي كان يقودها بنفسه.وأدى الصلاة مع الرئيس الأسد وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد، والمفتي العام للجمهورية أحمد بدر الدين حسون، وعدد من علماء الدين الإسلامي والمواطنين والمسؤولين . العالم Saida Online