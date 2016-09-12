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الفنانة نانسي عجرم توجهت لجمهورها الذي ينتظرها في مهرجانات صيدا: "كونـوا كتار" أرسل الخبر



وفي حديث خاص لبرنامج "حديث الجنوب" عبر اذاعة الشرق وفي اتصال هاتفي مع معد ومقدم البرنامج طارق ابو زينب ، دعت نانسي جمهورها في صيدا ولبنان لملاقاتها في حفلتها مساء 16 ايلول على واجهة صيدا البحرية ولأن " يكونو كتار " وأن لا يفوتوا هذه الليلة التي ستكون" مميزة وحافلة بالمفاجآت ".

نانسي وردا على سؤال حول شعورها كونها ستغني في صيدا التي سبق وصورت فيها عدة ،اغنيات قالت: انا صورت اربع "كليبات" في جنوب لبنان وانا سعيدة جدا ، لأن الذي يكون في جنوب لبنان لا يكون الا سعيدا .. هذا الجنوب العزيز على قلبنا جميعا والذي نحن نفتخر به، وانا مسروة جدا لأني سألتقي الناس هناك ، وطبعا الجنوب ومدينة صيدا تحديد اعتبرها مدينتي ، وكما غنيت في مهرجانات الأرز وفي عدة مهرجانات في لبنان ، ايضا لها صيدا لها حصة كبيرة في قلبي وانا سعيدة جدا بهذا اللقاء وانني ساغني هناك .. فان تقف على مسرح في صيدا وفي جنوب لبنان يختلف الشعور عن انك تصور اغنية " كليب " ، هو شعور كتير حلو .

وعن الكلمة التي توجهها لجمهورها الصيداوي واللبناني الذي سيلاقيها في صيدا قالت نانسي: "بقلهم يكونوا كتار " وان لا يفوتوا هذه الليلة التي ستكون حلوة كما كل ليالي المهرجان .

وعما اذا كانت حضرت برنامج اغنيات خاصة لها بمهرجان صيدا قالت نانسي :

سأغني كل شيء يحبه الناس ، طبعا يختلف البرنامج بين مهرجان وآخر ، لكن اكيد " فيه اشيا" كتير حلوة ومفاجئات وستكون سهرة مميزة جدا . وعن تعليقها على الاقبال على الحجوزات لحفلتها في صيدا وانه دليل محبة لها قالت: الشعور متبادل وانا ايضا اكنّ لهم كل محبة واحترام .

وبمناسبة حلول عيد الأضحى وجهت نانسي معايدة خاصة للبنان ولكل العالم العربي بأن يكون عيدا مباركا على الجميع . وقالت: ان شاء الله نعيش الأعياد فعلا اعياد ونشعر بالعيد ولا يمر العيد بهمومنا وبكل الأمور التي تحدث ونفكر فيها لأننا نحن اللبنانيون لا نستسلم ونحب دائما الحياة وجعلنا كل الناس تحب الحياة مثلنا ، فان شاء الله تمر كل هذه الأعياد على الجميع بالبركة والخير .



في اول تعليق لها على مشاركتها في مهرجانات صيدا السياحية بحفلة فنية تحييها في السادس عشر من ايلول الجاري ، توجهت الفنانة نانسي عجرم بتحية حب ومعايدة الى ابناء صيدا والجنوب والى اللجنة المنظمة للمهرجانات . وقالت " انا سعيدة جدا اني سأغني في الجنوب العزيز على قلوبنا جميعا وفي صيدا تحديدا التي اعتبرها مدينتي.. ولها حصة كبيرة في قلبي".وفي حديث خاص لبرنامج "حديث الجنوب" عبر اذاعة الشرق وفي اتصال هاتفي مع معد ومقدم البرنامج طارق ابو زينب ، دعت نانسي جمهورها في صيدا ولبنان لملاقاتها في حفلتها مساء 16 ايلول على واجهة صيدا البحرية ولأن " يكونو كتار " وأن لا يفوتوا هذه الليلة التي ستكون" مميزة وحافلة بالمفاجآت ".نانسي وردا على سؤال حول شعورها كونها ستغني في صيدا التي سبق وصورت فيها عدة ،اغنيات قالت: انا صورت اربع "كليبات" في جنوب لبنان وانا سعيدة جدا ، لأن الذي يكون في جنوب لبنان لا يكون الا سعيدا .. هذا الجنوب العزيز على قلبنا جميعا والذي نحن نفتخر به، وانا مسروة جدا لأني سألتقي الناس هناك ، وطبعا الجنوب ومدينة صيدا تحديد اعتبرها مدينتي ، وكما غنيت في مهرجانات الأرز وفي عدة مهرجانات في لبنان ، ايضا لها صيدا لها حصة كبيرة في قلبي وانا سعيدة جدا بهذا اللقاء وانني ساغني هناك .. فان تقف على مسرح في صيدا وفي جنوب لبنان يختلف الشعور عن انك تصور اغنية " كليب " ، هو شعور كتير حلو .وعن الكلمة التي توجهها لجمهورها الصيداوي واللبناني الذي سيلاقيها في صيدا قالت نانسي: "بقلهم يكونوا كتار " وان لا يفوتوا هذه الليلة التي ستكون حلوة كما كل ليالي المهرجان .وعما اذا كانت حضرت برنامج اغنيات خاصة لها بمهرجان صيدا قالت نانسي :سأغني كل شيء يحبه الناس ، طبعا يختلف البرنامج بين مهرجان وآخر ، لكن اكيد " فيه اشيا" كتير حلوة ومفاجئات وستكون سهرة مميزة جدا . وعن تعليقها على الاقبال على الحجوزات لحفلتها في صيدا وانه دليل محبة لها قالت: الشعور متبادل وانا ايضا اكنّ لهم كل محبة واحترام .وبمناسبة حلول عيد الأضحى وجهت نانسي معايدة خاصة للبنان ولكل العالم العربي بأن يكون عيدا مباركا على الجميع . وقالت: ان شاء الله نعيش الأعياد فعلا اعياد ونشعر بالعيد ولا يمر العيد بهمومنا وبكل الأمور التي تحدث ونفكر فيها لأننا نحن اللبنانيون لا نستسلم ونحب دائما الحياة وجعلنا كل الناس تحب الحياة مثلنا ، فان شاء الله تمر كل هذه الأعياد على الجميع بالبركة والخير . رأفت نعيم Saida Online