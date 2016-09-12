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أسامة سعد يؤدي صلاة العيد في المسجد العمري الكبير أرسل الخبر



سعد أدى الصلاة وإلى جانبه حشد كبير من المواطنين. وبعد انتهاء الصلاة صافحهم، وتوجه على رأس مسيرة شعبية جابت أزقة صيدا القديمة إلى جبانة صيدا عند محلة الشاكرية، حيث قرأ الفاتحة على ضريحي الشهيدين المناضل معروف سعد، والطفلة ناتاشا سعد، وأضرحة شهداء جيش التحرير الشعبي.

ثم انتقل إلى جبانة الطائفة الشيعية عند البوابة الفوقا. وبعد ذلك توجه إلى ساحة الشهداء وقرأ الفاتحة على أرواح شهداء الاجتياح الإسرائيلي لعام 1982.

وختم سعد جولته بزيارة جبانة صيدا الجديدة - سيروب، حيث قرأ الفاتحة على ضريح رمز المقاومة الوطنية اللبنانية مصطفى معروف سعد، ووليد معتوق، والأخوين المجذوب، والحاج خضر درويش السكيني.

ويستقبل سعد المهنئين في مكتبه في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.



























































على وقع موسيقى الكشاف المسلم استقبل أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد والوفود الشعبية التي حضرت لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد العمري الكبير في صيدا القديمة. وقد أم الصلاة فضيلة الشيخ القاضي أحمد الزين.سعد أدى الصلاة وإلى جانبه حشد كبير من المواطنين. وبعد انتهاء الصلاة صافحهم، وتوجه على رأس مسيرة شعبية جابت أزقة صيدا القديمة إلى جبانة صيدا عند محلة الشاكرية، حيث قرأ الفاتحة على ضريحي الشهيدين المناضل معروف سعد، والطفلة ناتاشا سعد، وأضرحة شهداء جيش التحرير الشعبي.ثم انتقل إلى جبانة الطائفة الشيعية عند البوابة الفوقا. وبعد ذلك توجه إلى ساحة الشهداء وقرأ الفاتحة على أرواح شهداء الاجتياح الإسرائيلي لعام 1982.وختم سعد جولته بزيارة جبانة صيدا الجديدة - سيروب، حيث قرأ الفاتحة على ضريح رمز المقاومة الوطنية اللبنانية مصطفى معروف سعد، ووليد معتوق، والأخوين المجذوب، والحاج خضر درويش السكيني.ويستقبل سعد المهنئين في مكتبه في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك. صيدا أون لاين Saida Online