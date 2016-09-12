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لو لم يعتقلوها لوصلت مكة للحج وأمعاؤها محشوة كوكايين! أرسل الخبر



اعتقلوها في مطار Nnamdi Azikiwe الدولي بأبوجا، عاصمة نيجيريا، لحظة عبورها البوابة الإلكترونية الماسحة بالأشعة كلّ محظور وما هو ممنوع أن يحمله الركاب عادةً، وكانت ستمضي لو عبرتها لتركب طائرة تابعة لطيران "الإمارات" إلى إمارة دبي، ومنها إلى المدينة المنورة، لتنتقل بعدها إلى مكة لتأدية مناسك الحج، ومعها الكوكايين. لكن "روليت" الدنيا، دارت عكس ما تمنته بصيرة بينويو، الأم لثلاثة أبناء، لن تراهم لسنوات طويلة، إلّا من وراء قضبان واحد من أتعس سجون العالم، وكلّه من أجل نصيب قليل كان لها من التهريبة، أي مليون "نايرا" نيجيرية.

المسح الإشعاعي

ورصد التسليط الإشعاعي في أمعائها لفات بيضاء على شكل أقراص حين عبرت باب المسح الإلكتروني، فاستغربوا وأخضعوا بائعة المساحيق ومواد التجميل لتدقيق، كشف عن وجود 76 لفة في الأمعاء. وقد تعامل المحققون مع اللفات بأسلوب السهل الممتنع، حتى "خرجت" بالطريقة الطبيعية، ليجدوا أنّ فيها 931 غراماً من الكوكايين، سعر الكيلو منه 100 ألف دولار بيعاً بالمفرّق في أوروبا الغربية، على ما هو معروف، وربما 75 ألفاً ببعض دول الخليج.

والمعلومات عن اعتقال Basira Binuyo متقاربة بوسائل الإعلام النيجيرية، لأنّ مصدرها واحد، هي "الوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات" المعروفة بأحرف NDLEA اختصاراً، ويرأسها شهير في نيجيريا اسمه محمد مصطفى عبد الله، وملخص المعلومات أنّ البالغ عمرها 55 سنة، قالت للمحققين إنّها فكرت برفض ما طلبه راعي أعمالها، "إلّا أني أخذت بالإعتبار ربحي من العملية، وهو مليون نايرا" أي ما يساوي 3200 دولار.

تمضي بصيرة بروايتها للمحققين، فتذكر أنّها ابتلعت اللفات المحشوة بالأبيض المحظور في مدينة لاغوس، وسافرت منها إلى أبوجا، لتركب الطائرة إلى دبي، ثمّ إلى المدينة المنورة ومكة "لكنهم اعتقلوني في المطار"، وفق تعبير مالكة المحل لبيع مواد التجميل في سوق Dosunmu market الشهير في لاغوس، والتي لو تمكّنت من اختراق حواجز الرقابة الصارمة على المخدرات بالإمارات والسعودية، لربما دشّنت على بساطتها جسراً للتهريب الصغير كان سيعبره كثيرون من بعدها.

عندما حققوا معها الأسبوع الماضي، ذكرت Basira Binuyo أنّها أرادت توسيع تجارتها بمواد التجميل، إلّا أنّ المال كان ينقصها، فعرض عليها راعي أعمالها ما جعل الحماسة تدبّ فيها سريعاً، وهي أن تؤدّي مناسك الحج وتتكل على الله، "وأبدى استعداده حتى لدفع نفقات سفري، إلى أن فاجأني بطلبه أن أحمل معي مخدرات إلى السعودية"، وفق ما ذكرت "العربية" نقلاً عن شهادتها الواردة في وسائل إعلام نيجيرية عدّة.اعتقلوها في مطار Nnamdi Azikiwe الدولي بأبوجا، عاصمة نيجيريا، لحظة عبورها البوابة الإلكترونية الماسحة بالأشعة كلّ محظور وما هو ممنوع أن يحمله الركاب عادةً، وكانت ستمضي لو عبرتها لتركب طائرة تابعة لطيران "الإمارات" إلى إمارة دبي، ومنها إلى المدينة المنورة، لتنتقل بعدها إلى مكة لتأدية مناسك الحج، ومعها الكوكايين. لكن "روليت" الدنيا، دارت عكس ما تمنته بصيرة بينويو، الأم لثلاثة أبناء، لن تراهم لسنوات طويلة، إلّا من وراء قضبان واحد من أتعس سجون العالم، وكلّه من أجل نصيب قليل كان لها من التهريبة، أي مليون "نايرا" نيجيرية.المسح الإشعاعيورصد التسليط الإشعاعي في أمعائها لفات بيضاء على شكل أقراص حين عبرت باب المسح الإلكتروني، فاستغربوا وأخضعوا بائعة المساحيق ومواد التجميل لتدقيق، كشف عن وجود 76 لفة في الأمعاء. وقد تعامل المحققون مع اللفات بأسلوب السهل الممتنع، حتى "خرجت" بالطريقة الطبيعية، ليجدوا أنّ فيها 931 غراماً من الكوكايين، سعر الكيلو منه 100 ألف دولار بيعاً بالمفرّق في أوروبا الغربية، على ما هو معروف، وربما 75 ألفاً ببعض دول الخليج.والمعلومات عن اعتقال Basira Binuyo متقاربة بوسائل الإعلام النيجيرية، لأنّ مصدرها واحد، هي "الوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات" المعروفة بأحرف NDLEA اختصاراً، ويرأسها شهير في نيجيريا اسمه محمد مصطفى عبد الله، وملخص المعلومات أنّ البالغ عمرها 55 سنة، قالت للمحققين إنّها فكرت برفض ما طلبه راعي أعمالها، "إلّا أني أخذت بالإعتبار ربحي من العملية، وهو مليون نايرا" أي ما يساوي 3200 دولار.تمضي بصيرة بروايتها للمحققين، فتذكر أنّها ابتلعت اللفات المحشوة بالأبيض المحظور في مدينة لاغوس، وسافرت منها إلى أبوجا، لتركب الطائرة إلى دبي، ثمّ إلى المدينة المنورة ومكة "لكنهم اعتقلوني في المطار"، وفق تعبير مالكة المحل لبيع مواد التجميل في سوق Dosunmu market الشهير في لاغوس، والتي لو تمكّنت من اختراق حواجز الرقابة الصارمة على المخدرات بالإمارات والسعودية، لربما دشّنت على بساطتها جسراً للتهريب الصغير كان سيعبره كثيرون من بعدها. العربية Saida Online