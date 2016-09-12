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تعرفوا على الشروط القاسية التي وضعها زعيم كوريا الشمالية لمن يتزوج أخته! أرسل الخبر



ويبحث الأخ الأكبر كيم (33 عاماً) حالياً عن زوج لأخته وسيقوم بنفسه بفحص 30 مرشحاً محتملاً من بين الصفوة في بيونغ يانغ.

وتشبه عملية الاختيار التي سيجريها الزعيم الكوري برنامج بادي ماكجينيس علىى قناة ITV 30 حيث يسعى 30 شاباً للفوز بقلب فتاة واحدة، إلا أن نسخة كيم تحمل منافسة أكبر بكثير، حيث أن جائزته ستكون الزواج من أخت الرجل الأهم في البلاد.

وكان النظام قد حاول البحث عن زوج لها في 2012 إلا أنهم لم يجدوا من يرقى لتوقعاتهم، في حين تبدأ عملية الاختيار من جديد بعدما حظيت بهذا المنصب الرفيع بعد عقد المؤتمر السابع للحزب، والذي انعقد لأول مرة هذا الشهر منذ 36 عاماً.

ويجب أن يكون المتقدم للزواج من أخت الزعيم الكوري من خريجي أو طلاب جامعة كيم إيل سونغ، وأن يكون طوله 5’10 أقدام، وأن يكون حسن المظهر وأنهى خدمة الجيش.

وكان أحد المنشقين، والذي كشف عن هذه الرواية، قال إن كيم يو جونغ هي امرأة متعجرفة، وأنها تضع معايير صارمة للزواج.

الجدير بالذكر أن الرجل، والذي هرب من كوريا الشمالية نحو كوريا الجنوبية، قال "يُطلب من الطلاب في جامعة كيم إيل سونغ الابتعاد والتنحي جانباً لفتح الطريق ليو جونغ في مدخل الجامعة، كما لا يسمح لأحد بركوب المصعد الذي تستقله باستثناء زملائها في فصلها الدراسي".

وأضاف قائلاً "لقد قام أخوها باختيار 30 خريجاً جامعياً وطالباً مسجلاً في برامج الماجسيتر ممن خدموا بالجيش، كما أن جميعهم أعضاء في حزب العمال، وهم جميعاً جميلو المظهر وأطول من 175 سنتيمتر".

وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى أن يو جونغ قد تزوجت من نجل قائد الجيش تشو ريونغ هاي، إلا أن الرجل المنشق، والذي عمل في تصدير الفحم من كوريا الشمالية إلى الصين، أكد أن نجل تشو قد توفي في حادث سيارة في يناير/كانون الثاني 2013. أصبحت العزباء كيم يو جونغ (29 عاماً) شقيقة الزعيم الكوري كيم جونغ أون حالياً السيدة الأولى في كوريا الشمالية بعدما تم اختيارها لقيادة اللجنة المركزية للحزب في البلاد هذا الشهر.ويبحث الأخ الأكبر كيم (33 عاماً) حالياً عن زوج لأخته وسيقوم بنفسه بفحص 30 مرشحاً محتملاً من بين الصفوة في بيونغ يانغ.وتشبه عملية الاختيار التي سيجريها الزعيم الكوري برنامج بادي ماكجينيس علىى قناة ITV 30 حيث يسعى 30 شاباً للفوز بقلب فتاة واحدة، إلا أن نسخة كيم تحمل منافسة أكبر بكثير، حيث أن جائزته ستكون الزواج من أخت الرجل الأهم في البلاد.وكان النظام قد حاول البحث عن زوج لها في 2012 إلا أنهم لم يجدوا من يرقى لتوقعاتهم، في حين تبدأ عملية الاختيار من جديد بعدما حظيت بهذا المنصب الرفيع بعد عقد المؤتمر السابع للحزب، والذي انعقد لأول مرة هذا الشهر منذ 36 عاماً.ويجب أن يكون المتقدم للزواج من أخت الزعيم الكوري من خريجي أو طلاب جامعة كيم إيل سونغ، وأن يكون طوله 5’10 أقدام، وأن يكون حسن المظهر وأنهى خدمة الجيش.وكان أحد المنشقين، والذي كشف عن هذه الرواية، قال إن كيم يو جونغ هي امرأة متعجرفة، وأنها تضع معايير صارمة للزواج.الجدير بالذكر أن الرجل، والذي هرب من كوريا الشمالية نحو كوريا الجنوبية، قال "يُطلب من الطلاب في جامعة كيم إيل سونغ الابتعاد والتنحي جانباً لفتح الطريق ليو جونغ في مدخل الجامعة، كما لا يسمح لأحد بركوب المصعد الذي تستقله باستثناء زملائها في فصلها الدراسي".وأضاف قائلاً "لقد قام أخوها باختيار 30 خريجاً جامعياً وطالباً مسجلاً في برامج الماجسيتر ممن خدموا بالجيش، كما أن جميعهم أعضاء في حزب العمال، وهم جميعاً جميلو المظهر وأطول من 175 سنتيمتر".وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى أن يو جونغ قد تزوجت من نجل قائد الجيش تشو ريونغ هاي، إلا أن الرجل المنشق، والذي عمل في تصدير الفحم من كوريا الشمالية إلى الصين، أكد أن نجل تشو قد توفي في حادث سيارة في يناير/كانون الثاني 2013. وكالات Saida Online