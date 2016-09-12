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ودّعوا الطقس الحارّ.. الحرارة الى انخفاض! أرسل الخبر



وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية وانخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل.



الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل مع احتمال تساقط رذاذ على المرتفعات.



الأربعاء: غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.



- الحرارة المتوقعة على الساحل: من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في البقاع من 16 الى 30 درجة اما في الارز من 11 الى 21 درجة.



- الرياح السطحية: غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.



- الإنقشاع: جيد إجمالا، يسوء على المرتفعات ليلاً بسب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85 %.



- حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 29°م.



- الضغط الجوي: 1013 hpa أي ما يعادل: 760 ملم زئبق



- ساعة شروق الشمس: 06:19، ساعة غروب الشمس: 18:48 توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا الى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل مع احتمال تساقط رذاذ على المرتفعات.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية وانخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل.الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل مع احتمال تساقط رذاذ على المرتفعات.الأربعاء: غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.- الحرارة المتوقعة على الساحل: من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في البقاع من 16 الى 30 درجة اما في الارز من 11 الى 21 درجة.- الرياح السطحية: غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.- الإنقشاع: جيد إجمالا، يسوء على المرتفعات ليلاً بسب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85 %.- حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 29°م.- الضغط الجوي: 1013 hpa أي ما يعادل: 760 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 06:19، ساعة غروب الشمس: 18:48 Saida Online