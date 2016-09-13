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بالصور.. شخصيات ووفود في مجدليون مهنئين الحريري بالأضحى أرسل الخبر



ومن ابرز المهنئين:النائب ميشال موسى ، مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان ، وعضوا المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى المحامي عبد الحليم الزين والشيخ موفق الرواس والمطارنة ايلي حداد والياس كفوري والياس نصار ، رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو ابو كسم ، نائب الرئيس العام للرهبانية المخلصية الأب نبيل واكيم ، المونسنيور الياس الأسمر ، رئيس دار العناية الأب طلال تعلب .

كما قدم التهاني في مجدليون : امين سر محافظة الجنوب نقولا بوضاهر وقائم مقام مرجعيون وسام الحايك ، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي مع وفد من اعضاء المجلس البلدي ، وفد من الجماعة الاسلامية تقدمه حسن ابو زيد وحسن شماس ، امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات وقائد الأمن الوطني الفلسطيني صبحي ابو عرب مع فتح، ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة على راس وفد من الحركة ، مسؤول العلاقات السياسية لحركة الجهاد الاسلامي في لبنان شكيب العينا مع وفد من الحركة ، وفد من جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة سعيد اليوسف ، وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة خالد يونس "ابو يهاب " ، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل يوسف النقيب ، وفد من منسقية تيار المستقبل في الجنوب تقدمه المنسق الدكتور ناصر حمود ومنسق دائرة صيدا امين الحريري ، وفد من منسقية بيروت برئاسة المنسق بشير عيتاني ومسؤول العلاقات العامة في مكتب الرئيس الشهيد رفيق الحريري الحاج عدنان فاكهاني ، وفد من مجلس علماء فلسطين ، وفد من جمعية المشاريع .

كما زار مجدليون مهنئا : امين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ، قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة ، رئيس مكتب مكافحة المخدرات في لبنان العميد غسان شمس الدين ، رئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدا العميد ممدوح صعب ، وفد من المديرية الاقليمية للأمن العام في الجنوب ضم المدير الاقليمي الرائد علي قطيش الملازم اول زياد الأسطة ، رئيس مالية لبنان الجنوبي سمير حسين ورئيسة دائرة التنظيم المدني في الجنوب آية الزين، وعدد من رؤساء الدوائر الرسمية في محافظة الجنوب وشخصيات قضائية وحقوقية واكاديمية وتربوية واجتماعية وثقافية وفنية واعلامية .

ومن بين المهنئين ايضا : رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح والرئيس السابق للغرفة محمد الزعتري، نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب والنقيب السابق للمهندسين سمير ضومط ، نقيب اصحاب محطات المحروقات نبيل البراكس على رأس وفد من النقابة ، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف ونائبه محمد القطب وامين الصندوق في الجمعية محمود حجازي، امين عام نقابة المعلمين وليد جرادي ، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد اللطيف الترياقي ، رئيس رابطة اطباء صيدا الدكتور نزيه البزري، وفد من اصحاب شركات الملاحة ، رئيس مجلس ادارة شركة خطيب وعلمي المهندس سمير الخطيب، السيد احمد بك الصلح ، السفير عبد المولى الصلح ، القنصل رضا خليفة، القنصل خليل زنتوت ، السيد ابو زاهر دندشلي وعدد من رجال الأعمال .

وقدم التهاني ايضا: رؤساء بلديات اتحاد بلديات صيدا الزهراني، وعدد من رؤساء بلديات قرى جزين والزهراني والعرقوب وقرى صور واقليم الخروب ، وفد من مخاتير صيدا ووفود من عدد من روابط العائلات الصيداوية ، رئيسة مؤسسة رفيق الحريري سلوى بعاصيري السنيورة ، وفد من اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية برئاسة نادين كاعين، وممثلون عن جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني وقطاعات اهلية ومهن حرة وهيئات شبابية واندية كشفية ورياضية ووفد شعبية من عدد من احياء صيدا القديمة ومن مؤسسات ومكاتب ومدارس مؤسسة الحريري .

كما تلقت الحريري سيلا من الاتصالات المهنئة بالأضحى من وزراء ونواب وشخصيات رسمية وسياسية وروحية وفاعليات اقتصادية واجتماعية وتربوية.











































استقبلت النائب بهية الحريري في دارة مجدليون وفودا وشخصيات من صيدا وقرى شرقها وجزين ومختلف مناطق الجنوب واقليم الخروب وبيروت الشمال والبقاع قدموا لها التهاني بعيد الأضحى المبارك بحضور نجلها امين عام تيار المستقبل احمد الحريري والسيد شفيق الحريري.ومن ابرز المهنئين:النائب ميشال موسى ، مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان ، وعضوا المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى المحامي عبد الحليم الزين والشيخ موفق الرواس والمطارنة ايلي حداد والياس كفوري والياس نصار ، رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو ابو كسم ، نائب الرئيس العام للرهبانية المخلصية الأب نبيل واكيم ، المونسنيور الياس الأسمر ، رئيس دار العناية الأب طلال تعلب .كما قدم التهاني في مجدليون : امين سر محافظة الجنوب نقولا بوضاهر وقائم مقام مرجعيون وسام الحايك ، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي مع وفد من اعضاء المجلس البلدي ، وفد من الجماعة الاسلامية تقدمه حسن ابو زيد وحسن شماس ، امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات وقائد الأمن الوطني الفلسطيني صبحي ابو عرب مع فتح، ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة على راس وفد من الحركة ، مسؤول العلاقات السياسية لحركة الجهاد الاسلامي في لبنان شكيب العينا مع وفد من الحركة ، وفد من جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة سعيد اليوسف ، وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة خالد يونس "ابو يهاب " ، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل يوسف النقيب ، وفد من منسقية تيار المستقبل في الجنوب تقدمه المنسق الدكتور ناصر حمود ومنسق دائرة صيدا امين الحريري ، وفد من منسقية بيروت برئاسة المنسق بشير عيتاني ومسؤول العلاقات العامة في مكتب الرئيس الشهيد رفيق الحريري الحاج عدنان فاكهاني ، وفد من مجلس علماء فلسطين ، وفد من جمعية المشاريع .كما زار مجدليون مهنئا : امين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ، قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة ، رئيس مكتب مكافحة المخدرات في لبنان العميد غسان شمس الدين ، رئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدا العميد ممدوح صعب ، وفد من المديرية الاقليمية للأمن العام في الجنوب ضم المدير الاقليمي الرائد علي قطيش الملازم اول زياد الأسطة ، رئيس مالية لبنان الجنوبي سمير حسين ورئيسة دائرة التنظيم المدني في الجنوب آية الزين، وعدد من رؤساء الدوائر الرسمية في محافظة الجنوب وشخصيات قضائية وحقوقية واكاديمية وتربوية واجتماعية وثقافية وفنية واعلامية .ومن بين المهنئين ايضا : رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح والرئيس السابق للغرفة محمد الزعتري، نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب والنقيب السابق للمهندسين سمير ضومط ، نقيب اصحاب محطات المحروقات نبيل البراكس على رأس وفد من النقابة ، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف ونائبه محمد القطب وامين الصندوق في الجمعية محمود حجازي، امين عام نقابة المعلمين وليد جرادي ، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد اللطيف الترياقي ، رئيس رابطة اطباء صيدا الدكتور نزيه البزري، وفد من اصحاب شركات الملاحة ، رئيس مجلس ادارة شركة خطيب وعلمي المهندس سمير الخطيب، السيد احمد بك الصلح ، السفير عبد المولى الصلح ، القنصل رضا خليفة، القنصل خليل زنتوت ، السيد ابو زاهر دندشلي وعدد من رجال الأعمال .وقدم التهاني ايضا: رؤساء بلديات اتحاد بلديات صيدا الزهراني، وعدد من رؤساء بلديات قرى جزين والزهراني والعرقوب وقرى صور واقليم الخروب ، وفد من مخاتير صيدا ووفود من عدد من روابط العائلات الصيداوية ، رئيسة مؤسسة رفيق الحريري سلوى بعاصيري السنيورة ، وفد من اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية برئاسة نادين كاعين، وممثلون عن جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني وقطاعات اهلية ومهن حرة وهيئات شبابية واندية كشفية ورياضية ووفد شعبية من عدد من احياء صيدا القديمة ومن مؤسسات ومكاتب ومدارس مؤسسة الحريري .كما تلقت الحريري سيلا من الاتصالات المهنئة بالأضحى من وزراء ونواب وشخصيات رسمية وسياسية وروحية وفاعليات اقتصادية واجتماعية وتربوية. رأفت نعيم Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي