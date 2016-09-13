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أسامة سعد يستقبل الوفود والشخصيات المهنئة بعيد الأضحى المبارك أرسل الخبر



ومن بين المهنئين أيضاً: مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي حداد، راعي أبرشية صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران إلياس كفوري، راعي أبرشية صيدا وبيت الدين للموارنة المطران إلياس نصار، وفد يمثل الشيخ ماهر حمود، الكاتب العدل في صيدا جون فرح، رابطة علماء فلسطين برئاسة الشيخ محمد موعد، وفد من جمعية المشاريع برئاسة الشيخ رويد عماش، وفد من مخاتير صيدا وأقضيتها.

ومن بين المهنئين أيضاً: وفد من حزب الله برئاسة الشيخ زيد ضاهر، وفد من التيار الوطني الحر برئاسة بسام نصرالله، وفد من الحزب الديمقراطي الشعبي برئاسة غسان عبدو، وفد من صوت الناس برئاسة بلال شعبان، أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان فتحي ابو العردات يرافقه قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب على رأس وفد، وفد من حركة حماس برئاسة أبو أحمد فضل، وفد من جبهة التحرير برئاسة صلاح اليوسف، وفد من الجبهة الديمقراطية برئاسة خالد يونس، وفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة مسؤول العلاقات العامة شكيب العينا.

ومن المهنئين كذلك: وفد من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب برئاسة محمد صالح، وفد من تجمع المؤسسات الأهلية، وفد من دائرة الميكانيك في صيدا برئاسة علي وهبي، وفد من تجمع خبراء السير في صيدا والجوار برئاسة الخبير حسين الكلش، وفد من شرطة بلدية صيدا برئاسة قائد الشرطة بلال الصياد، وفد من فوج الإطفاء في بلدية صيدا، وفد من رابطة آل البابا، وفد من رابطة آل الصياد، وفد من لجنة مهرجانات صيدا، وفد من حركة حماة الديار، وفد من الهيئة الشعبية في التنظيم الشعبي الناصري، أمين سر اللجنة المركزية للتنظيم توفيق عسيران، وفد من كشافة الجراح، وفد من كشافة العربي، وفد من كشافة أشد، وفد من كشافة ناشط، وفد من إعلاميي صيدا، الدكتور عصمت القواص، بالإضافة إلى وفود وممثلين عن العائلات والروابط الصيداوية، ووفود من مؤسسات أهلية وتربوية وشبابية واقتصادية، ووفود شعبية من صيدا والجنوب، ووفود من فروع التنظيم الشعبي الناصري.

كما تلقى سعد سلسلة من الاتصالات للتهنئة، ومن أبرز المتصلين: الرئيس إميل لحود، ورئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان القس سليم صهيوني، وفاعليات رسمية وشعبية.























































لمناسبة عيد الأضحى المبارك استقبل أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا الوفود والشخصيات المهنئة بالعيد. ومن بين المهنئين: النائب الدكتور ميشال موسى، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي على رأس وفد من البلدية، رئيس بلدية القرية مارون أنطون على رأس وفد من البلدية، قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة ، ورئيس الأمن العام في الجنوب الرائد علي قطيش ، والعميد ممدوح صعب، وقادة أمنيون.ومن بين المهنئين أيضاً: مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي حداد، راعي أبرشية صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران إلياس كفوري، راعي أبرشية صيدا وبيت الدين للموارنة المطران إلياس نصار، وفد يمثل الشيخ ماهر حمود، الكاتب العدل في صيدا جون فرح، رابطة علماء فلسطين برئاسة الشيخ محمد موعد، وفد من جمعية المشاريع برئاسة الشيخ رويد عماش، وفد من مخاتير صيدا وأقضيتها.ومن بين المهنئين أيضاً: وفد من حزب الله برئاسة الشيخ زيد ضاهر، وفد من التيار الوطني الحر برئاسة بسام نصرالله، وفد من الحزب الديمقراطي الشعبي برئاسة غسان عبدو، وفد من صوت الناس برئاسة بلال شعبان، أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان فتحي ابو العردات يرافقه قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب على رأس وفد، وفد من حركة حماس برئاسة أبو أحمد فضل، وفد من جبهة التحرير برئاسة صلاح اليوسف، وفد من الجبهة الديمقراطية برئاسة خالد يونس، وفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة مسؤول العلاقات العامة شكيب العينا.ومن المهنئين كذلك: وفد من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب برئاسة محمد صالح، وفد من تجمع المؤسسات الأهلية، وفد من دائرة الميكانيك في صيدا برئاسة علي وهبي، وفد من تجمع خبراء السير في صيدا والجوار برئاسة الخبير حسين الكلش، وفد من شرطة بلدية صيدا برئاسة قائد الشرطة بلال الصياد، وفد من فوج الإطفاء في بلدية صيدا، وفد من رابطة آل البابا، وفد من رابطة آل الصياد، وفد من لجنة مهرجانات صيدا، وفد من حركة حماة الديار، وفد من الهيئة الشعبية في التنظيم الشعبي الناصري، أمين سر اللجنة المركزية للتنظيم توفيق عسيران، وفد من كشافة الجراح، وفد من كشافة العربي، وفد من كشافة أشد، وفد من كشافة ناشط، وفد من إعلاميي صيدا، الدكتور عصمت القواص، بالإضافة إلى وفود وممثلين عن العائلات والروابط الصيداوية، ووفود من مؤسسات أهلية وتربوية وشبابية واقتصادية، ووفود شعبية من صيدا والجنوب، ووفود من فروع التنظيم الشعبي الناصري.كما تلقى سعد سلسلة من الاتصالات للتهنئة، ومن أبرز المتصلين: الرئيس إميل لحود، ورئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان القس سليم صهيوني، وفاعليات رسمية وشعبية. Saida Online