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مطالبات اسرائيلية بنقل فلسطينيي 48 لدولة فلسطين المستقبلية أرسل الخبر



وجاءت تصريحات ليبرمان أمام طلبة جامعة أريئيل الإسرائيلية متناقضة بشكل واضح مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، التي قال فيها إنه "لا يوجد هناك من يفكر بخطوة كهذه بجدية".

وقال ليبرمان: "لا أرى سببا يدعو بأن تكون المثلث (ذات الغالبية الفلسطينية والواقعة في شمال الأراضي المحتلة عام 48) وأم الفحم جزءا من إسرائيل".

وزعم ليبرمان أن السكان الفلسطينيين "طالبوا بالحكم الذاتي، ويرون أنفسهم فلسطينيين أكثر من كونهم إسرائيليين".



وقال ليبرمان أيضًا إنه لا يفهم "لماذا على مواطني إسرائيل دفع رواتب النائبين العربيين في الكنيست، حنين زعبي وجمال زحالقة، في الوقت الذي يتحدث فيه الاثنان بانتظام ضد الدولة".



يشار إلى أن هذه الأفكار سبق لليبرمان أن طرحها في خطته للسلام منذ عام 2004، لكنه يصرح فيها للمرة الأولى منذ دخوله وزارة الدفاع.



دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى تهجير فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية، التي يتم إنشاؤها في أي خطة سلام مستقبلية.وجاءت تصريحات ليبرمان أمام طلبة جامعة أريئيل الإسرائيلية متناقضة بشكل واضح مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، التي قال فيها إنه "لا يوجد هناك من يفكر بخطوة كهذه بجدية".وقال ليبرمان: "لا أرى سببا يدعو بأن تكون المثلث (ذات الغالبية الفلسطينية والواقعة في شمال الأراضي المحتلة عام 48) وأم الفحم جزءا من إسرائيل".وزعم ليبرمان أن السكان الفلسطينيين "طالبوا بالحكم الذاتي، ويرون أنفسهم فلسطينيين أكثر من كونهم إسرائيليين".وقال ليبرمان أيضًا إنه لا يفهم "لماذا على مواطني إسرائيل دفع رواتب النائبين العربيين في الكنيست، حنين زعبي وجمال زحالقة، في الوقت الذي يتحدث فيه الاثنان بانتظام ضد الدولة".يشار إلى أن هذه الأفكار سبق لليبرمان أن طرحها في خطته للسلام منذ عام 2004، لكنه يصرح فيها للمرة الأولى منذ دخوله وزارة الدفاع. عربي 21 Saida Online