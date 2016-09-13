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ضبط متحرش جنسي في عرفات.. وهذه عقوبته أرسل الخبر



ووصفت وسائل الإعلام المحلية هذا النوع من التحرش بالالتصاق، حيث يستغل مرتكبوه تزاحم النساء والرجال لأداء شعائر الحج، والتحرش بالحجاج.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، حكمت بالمحكمة على 3 مقيمين بينهم امرأة إثيوبية بتهمة النشل داخل محيط جبل الرحمة، بالسجن من شهرين إلى 3 أشهر و200 جلدة.

جدير بالذكر أن القاضي ينظر للقرائن والإثباتات التي تقدمها هيئة التحقيق والإدعاء، ويصدر حكمه ويتم تنفيذ الحكم في أقل من ساعة، حيث يغلب على هذه الأحكام بأنها تعزيرية، كما ينظر في السوابق المسجلة على الجاني.



أصدرت المحكمة الجنائية المستعجلة في مكة المكرمة حكما يعد من أسرع الأحكام في العالم ضد متحرش جنسي في جبل عرفات، حيثُ حكم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر إصافةً إلى 300 جلدة والإبعاد، وذلك بعد نصف ساعة من اعتقاله.ووصفت وسائل الإعلام المحلية هذا النوع من التحرش بالالتصاق، حيث يستغل مرتكبوه تزاحم النساء والرجال لأداء شعائر الحج، والتحرش بالحجاج.وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، حكمت بالمحكمة على 3 مقيمين بينهم امرأة إثيوبية بتهمة النشل داخل محيط جبل الرحمة، بالسجن من شهرين إلى 3 أشهر و200 جلدة.جدير بالذكر أن القاضي ينظر للقرائن والإثباتات التي تقدمها هيئة التحقيق والإدعاء، ويصدر حكمه ويتم تنفيذ الحكم في أقل من ساعة، حيث يغلب على هذه الأحكام بأنها تعزيرية، كما ينظر في السوابق المسجلة على الجاني. سبق - بوابة القاهرة Saida Online