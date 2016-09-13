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بالصور...‏7 جرحى في حادث سير مروع على اوتوستراد الدامور أرسل الخبر



وقد ادى الحادث الى سقوط سبعة جرحى تم نقلهم من قبل سيارات الاسعاف الى المستشفيات.

وقد حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث وعملت على تنظيم السير بسبب الزحمة الخانقة التي تسبب بها الحادث.

وعلى بعد حوالي الكيلومتر، وقع حادث سير بين ثلاث سيارات دون وقوع جرحى مما ادى الى ازدياد زحمة السير على الاوتوستراد.

















وقع حادث سير مروع على اوتوستراد صيدا - بيروت في منطقة الدامور حيث اصطدم بيك اب كبير مخصص لنقل البضائع بحافلة لنقل الركاب.وقد ادى الحادث الى سقوط سبعة جرحى تم نقلهم من قبل سيارات الاسعاف الى المستشفيات.وقد حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث وعملت على تنظيم السير بسبب الزحمة الخانقة التي تسبب بها الحادث.وعلى بعد حوالي الكيلومتر، وقع حادث سير بين ثلاث سيارات دون وقوع جرحى مما ادى الى ازدياد زحمة السير على الاوتوستراد. صيدا أون لاين Saida Online