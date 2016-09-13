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لا ضحايا في حادثة انقلاب الزورق السياحي في صيدا حتى الان وهناك 4 مصابين بحالة خطرة جدا أرسل الخبر



وقد تم نقل تسعة حالات غرق الى مركز لبيب الطبي في صيدا حيث افيد ان اربعة منهم بحال الخطر اضافة الى نقل حالتين الى مستشفى صيدا الحكومي.

وقام فريق من الغطاسين بالتأكد من عدم وجود اي مفقود او غريق في البحر .



من جهة اخرى، اعتبر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبد اللطيف الترياقي في بيان ان "الحادث الذي حصل اليوم في صيدا من انقلاب زورق سياحي أثناء نقله ركاب من الزيرة إلى الشاطئ قد مر على سلام لجهة الإصابات، لكن هذا الحادث يؤكد ضرورة تنظيم هذا القطاع وتطويره لاسيما لجهة ضرورة وجود وسائل الحماية البحرية وحماية للعاملين على الزوارق والركاب."



هذا واوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان صاحب المركب الذي غرق في صيدا (محمد ر.) بعدما تبين ان عدد الركاب الذين كانوا على متنه نحو 23 شخصا، أي أكثر من العدد المسموح بها قانونيا.









































اكد آمر مفرزة الشواطئ في الجنوب الملازم اول زيدان ياسين ان لا ضحايا في حادثة انقلاب الزورق السياحي في مدينة صيدا لكن هناك 11 اصابة نقلت الى مستشفيات صيدا من بينهم 4 اشخاص في حال الخطر.وقد تم نقل تسعة حالات غرق الى مركز لبيب الطبي في صيدا حيث افيد ان اربعة منهم بحال الخطر اضافة الى نقل حالتين الى مستشفى صيدا الحكومي.وقام فريق من الغطاسين بالتأكد من عدم وجود اي مفقود او غريق في البحر .من جهة اخرى، اعتبر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبد اللطيف الترياقي في بيان ان "الحادث الذي حصل اليوم في صيدا من انقلاب زورق سياحي أثناء نقله ركاب من الزيرة إلى الشاطئ قد مر على سلام لجهة الإصابات، لكن هذا الحادث يؤكد ضرورة تنظيم هذا القطاع وتطويره لاسيما لجهة ضرورة وجود وسائل الحماية البحرية وحماية للعاملين على الزوارق والركاب."هذا واوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان صاحب المركب الذي غرق في صيدا (محمد ر.) بعدما تبين ان عدد الركاب الذين كانوا على متنه نحو 23 شخصا، أي أكثر من العدد المسموح بها قانونيا. صيدا أون لاين Saida Online