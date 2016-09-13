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بالصور...السعودي يزور مركز لبيب الطبي حيث يوجد 9 حالات اربعة منهم خطيرة أرسل الخبر



وقد اكد مدير قسم الطوارئ في مركز لبيب الطبي الدكتور يحيى شهاب ان عدد المصابين الذين وصلوا الى قسم الطوارى تسعة حالات اريعة منهم في حال الخطر والخمسة الاخرين حالتهم مستقرة.

وقال شهاب :" وصلنا اليوم الى قسم الطوارئ في مركز لبيب الطبي 9 حالات غرقى 3 منهم بحال توقف القلب والرئتين تم انعاشهم ولكن وضعهم خطير و تم نقلهم الى قسم العناية الفائقة اضافة الى امرأة بحالة قصور تنفس وتم وضعها على جهاز التنفس."



من جهته اكد المهندس السعودي بأن الأمر هو بيد القضاء والتحقيق جار لكشف الملابسات وتحديد سبب المأساة، متمنيا للجميع الشفاء العاجل ومهنئا الذين تم إنقاذهم بالسلامة.



وقال السعودي : بأن ما جرى يستدعي تحقيق المزيد من إجراءات السلامة العامة في قوارب النزهة التي تقل المواطنين في رحلات بحرية وهذا ما سيتم العمل من أجل متابعته في الأيام القادمة .



من جهة اخرى تابع السعودي ميدانيا مأساة المركب السياحي الغارق حيث توجه إلى مرفأ المدينة لمواكبة عمليات الإنقاذ وانتشال الركاب من قبل المسعفين حيث رافقه عضو المجلس البلدي السيد محمد القبرصلي .



واطلع المهندس السعودي على تفاصيل ما جرى من مسؤولي الدفاع المدني والقوى الأمينة مثنيا على جهود رجال الإنقاذ والمسعفين والمواطنين وأصحاب المراكب الذين هبوا من أجل إنقاذ الركاب في القارب المنكوب.



كما أثنى على حضور قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني لمد يد المساعدة في هذا المجال والقيام بواجبهم الوطني لافتا إلى أن الشرطة البلدية أيضا إستنفرت عناصرها أيضا للمساعدة.

































زار رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي مركز لبيب الطبي حيث عاد المصابين في حادثة غرق الزورق السياحي بالقرب من قلعة صيدا البحرية.وقد اكد مدير قسم الطوارئ في مركز لبيب الطبي الدكتور يحيى شهاب ان عدد المصابين الذين وصلوا الى قسم الطوارى تسعة حالات اريعة منهم في حال الخطر والخمسة الاخرين حالتهم مستقرة.وقال شهاب :" وصلنا اليوم الى قسم الطوارئ في مركز لبيب الطبي 9 حالات غرقى 3 منهم بحال توقف القلب والرئتين تم انعاشهم ولكن وضعهم خطير و تم نقلهم الى قسم العناية الفائقة اضافة الى امرأة بحالة قصور تنفس وتم وضعها على جهاز التنفس."من جهته اكد المهندس السعودي بأن الأمر هو بيد القضاء والتحقيق جار لكشف الملابسات وتحديد سبب المأساة، متمنيا للجميع الشفاء العاجل ومهنئا الذين تم إنقاذهم بالسلامة.وقال السعودي : بأن ما جرى يستدعي تحقيق المزيد من إجراءات السلامة العامة في قوارب النزهة التي تقل المواطنين في رحلات بحرية وهذا ما سيتم العمل من أجل متابعته في الأيام القادمة .من جهة اخرى تابع السعودي ميدانيا مأساة المركب السياحي الغارق حيث توجه إلى مرفأ المدينة لمواكبة عمليات الإنقاذ وانتشال الركاب من قبل المسعفين حيث رافقه عضو المجلس البلدي السيد محمد القبرصلي .واطلع المهندس السعودي على تفاصيل ما جرى من مسؤولي الدفاع المدني والقوى الأمينة مثنيا على جهود رجال الإنقاذ والمسعفين والمواطنين وأصحاب المراكب الذين هبوا من أجل إنقاذ الركاب في القارب المنكوب.كما أثنى على حضور قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني لمد يد المساعدة في هذا المجال والقيام بواجبهم الوطني لافتا إلى أن الشرطة البلدية أيضا إستنفرت عناصرها أيضا للمساعدة. صيدا أون لاين Saida Online