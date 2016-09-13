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أشرف ريفي: سعد الحريري انتهى والسنّة ينتظرون حريري جديد أرسل الخبر



في المقابل، يلفت ريفي الى أنّ التواصل قائم مع رئيس كتلة المستقبل النيابيّة فؤاد السنيورة والنائب بهيّة الحريري، وآخرين من التيّار الأزرق. أما عن اتصاله المفاجئ بوزير الداخليّة والبلديات نهاد المشنوق لتهنئته على قرار حلّ الحزب العربي الديمقراطي وحركة التوحيد الإسلامي، فاعتبره ريفي طبيعيّاً، “فالتواصل لم ينقطع مع المشنوق على الرغم من الخلافات”.



ويكشف ريفي، للمرّة الأولى، عن أنّ المملكة العربيّة السعوديّة طلبت منه، عبر سفيرها في لبنان، أمرين لم يلبّهما: الأول زيارة بيت الوسط والثاني العودة الى الحكومة.



ويؤكّد ريفي أنّ علاقته بالمملكة يسودها الاحترام، وهي لم تكن ماديّة يوماً، كما أنّ السعوديّة لم تضع له أبداً ضوابط لحركته.



أما بالنسبة الى قرار وزير الداخليّة حلّ الحزبين المتّهمين بالضلوع في تفجيرَي طرابلس، فيشير ريفي الى أنّ “المشنوق رمى الكرة في ملعب الحكومة، إلا أنّ الرئيس تمام سلام لن يتجرّأ على إدراج بند حلّ الحزبين على جدول أعمال مجلس الوزراء، وإن أحجم عن فعل ذلك لن أتردّد في مهاجمته”.



يبدو ريفي واثقاً ومتفائلاً في آن. يقول إنّ الشارع السنّي يميل نحوه. “أنا قويّ في طرابلس، وأتمدّد الى عكار التي سيكون لي مرشّحون فيها، وأصبحت أملك حضوراً في البقاعين الغربي والأوسط وأنافس الحريري في بيروت الثالثة”. أما عن علاقته بالنائب محمد الصفدي، فيصفها بالجيّدة والآخذة بالتطوّر، “وما يقرّبه منّا هو كرهه للرئيس نجيب ميقاتي، ولولا سعي “المستقبل” لما تحالفا في الانتخابات البلديّة الأخيرة، إلا أنّنا لم نبحث بعد في إمكان تحالفنا انتخابيّاً”.



في المقابل، يشيد ريفي بالقوات اللبنانيّة ورئيسها سمير جعجع، “حليفنا الأول”، إلا أنّه يوضح سبب غيابه عن زيارة معراب منذ فترة: “لا أريد أن أحرج جعجع”!



وعن علاقته بالشقيق الأكبر للرئيس الحريري، بهاء الحريري، فيقول إنّها جيّدة وهما على تواصل دائم “وقد اتّصل بي قبل الانتخابات البلديّة”.



أما رئاسيّاً، فيستبعد ريفي حصول أيّ تطوّر قبل الانتخابات الأميركيّة، إلا أنّه يبدو متأكداً من أنّ حظوظ المرشّحَين الأبرزين العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجيّة معدومة. أكّد وزير العدل أشرف ريفي لقناة أم تي في أنّ علاقته مقطوعة تماماً بالحريري. لا قنوات اتصال، ولا كلام ولا سلام. ويجزم: “لن أزور بيت الوسط بعد اليوم”، ثمّ يضيف: “أنا من جماعة قريطم لا بيت الوسط”. ويقول، ردّاً على سؤال: “الحريري انتهى والسنّة ينتظرون حريري جديد”، من دون أن يجيب على سؤال عمّا إذا كان هو هذا “الحريري”.في المقابل، يلفت ريفي الى أنّ التواصل قائم مع رئيس كتلة المستقبل النيابيّة فؤاد السنيورة والنائب بهيّة الحريري، وآخرين من التيّار الأزرق. أما عن اتصاله المفاجئ بوزير الداخليّة والبلديات نهاد المشنوق لتهنئته على قرار حلّ الحزب العربي الديمقراطي وحركة التوحيد الإسلامي، فاعتبره ريفي طبيعيّاً، “فالتواصل لم ينقطع مع المشنوق على الرغم من الخلافات”.ويكشف ريفي، للمرّة الأولى، عن أنّ المملكة العربيّة السعوديّة طلبت منه، عبر سفيرها في لبنان، أمرين لم يلبّهما: الأول زيارة بيت الوسط والثاني العودة الى الحكومة.ويؤكّد ريفي أنّ علاقته بالمملكة يسودها الاحترام، وهي لم تكن ماديّة يوماً، كما أنّ السعوديّة لم تضع له أبداً ضوابط لحركته.أما بالنسبة الى قرار وزير الداخليّة حلّ الحزبين المتّهمين بالضلوع في تفجيرَي طرابلس، فيشير ريفي الى أنّ “المشنوق رمى الكرة في ملعب الحكومة، إلا أنّ الرئيس تمام سلام لن يتجرّأ على إدراج بند حلّ الحزبين على جدول أعمال مجلس الوزراء، وإن أحجم عن فعل ذلك لن أتردّد في مهاجمته”.يبدو ريفي واثقاً ومتفائلاً في آن. يقول إنّ الشارع السنّي يميل نحوه. “أنا قويّ في طرابلس، وأتمدّد الى عكار التي سيكون لي مرشّحون فيها، وأصبحت أملك حضوراً في البقاعين الغربي والأوسط وأنافس الحريري في بيروت الثالثة”. أما عن علاقته بالنائب محمد الصفدي، فيصفها بالجيّدة والآخذة بالتطوّر، “وما يقرّبه منّا هو كرهه للرئيس نجيب ميقاتي، ولولا سعي “المستقبل” لما تحالفا في الانتخابات البلديّة الأخيرة، إلا أنّنا لم نبحث بعد في إمكان تحالفنا انتخابيّاً”.في المقابل، يشيد ريفي بالقوات اللبنانيّة ورئيسها سمير جعجع، “حليفنا الأول”، إلا أنّه يوضح سبب غيابه عن زيارة معراب منذ فترة: “لا أريد أن أحرج جعجع”!وعن علاقته بالشقيق الأكبر للرئيس الحريري، بهاء الحريري، فيقول إنّها جيّدة وهما على تواصل دائم “وقد اتّصل بي قبل الانتخابات البلديّة”.أما رئاسيّاً، فيستبعد ريفي حصول أيّ تطوّر قبل الانتخابات الأميركيّة، إلا أنّه يبدو متأكداً من أنّ حظوظ المرشّحَين الأبرزين العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجيّة معدومة. beirutobserver Saida Online