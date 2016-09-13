الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / السنيورة تابع والحريري قضية حادثة غرق الزورق السياحي واتصل بأبو فاعور لمعالجة المصابين على نفقة وزارة الصحة

السنيورة تابع والحريري قضية حادثة غرق الزورق السياحي واتصل بأبو فاعور لمعالجة المصابين على نفقة وزارة الصحة أرسل الخبر





وفي السياق نفسه اوفد الرئيس السنيورة الى مركز لبيب الطبي مديرة مكتبه في صيدا نادين ترياقي حيث تفقدت المصابين واطلعت من الأطباء المشرفين على حالتهم الصحية . تابع نائبا صيدا الرئيس فؤاد السنيورة والسيدة بهية الحريري قضية حادثة غرق الزورق السياحي قبالة ميناء صيدا فأجرى الرئيس السنيورة اتصالا بوزير الصحة وائل ابو فاعور من اجل المبادرة سريعا لمعالجة المصابين على نفقة الوزارة، فيما بقيت الحريري على تواصل الى مدار الساعة مع رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ومع القوى الأمنية تتابع ملابسات الحادثة واوضاع المصابين والاجراءات المتخذة لمعرفة الأسباب وتحديد المسؤوليات ليبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة لما يجب اتخاذه من تدابير لتأمين شروط السلامة العامة في حركة المراكب السياحية لتلافي تكرار ما حصل .وفي السياق نفسه اوفد الرئيس السنيورة الى مركز لبيب الطبي مديرة مكتبه في صيدا نادين ترياقي حيث تفقدت المصابين واطلعت من الأطباء المشرفين على حالتهم الصحية . رأفت نعيم Saida Online