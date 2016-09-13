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صدور أحكام بالسجن والجلد بحق حجاج أدينوا بالسرقة وممارسة أفعال غير أخلاقية في عرفة أرسل الخبر



وجاءت الأحكام، وفقاً لما أوردت صحيفة “سبق”، عقب التأكد من الجرائم بالأدلة والإثباتات اللازمة، حيث أصدرت المحكمة حكماً بسجن شخص ارتكب فعل “الالتصاق” لمدة 3 أشهر وجلده 300 جلدة وإبعاده، فيما تم الحكم على 3 مقيمين من بينهم إمرأة بالسجن لمدد تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر، وجلدهم 200 جلدة، بعد ثبوت قيامهم بالنشل داخل محيط جبل الرحمة.



من جانبه، أوضح قائد التحريات والبحث الجنائي بجبل الرحمة العقيد ناصر بن هزيم أن مراحل صدور هذه الأحكام تمت بعد القبض على الجناة الذين تم رصد جرائمهم بمشاركة عناصر نسائية أمنية، فجُمعت البلاغات داخل مقر وحدة التحريات والبحث الجنائي بجبل الرحمة.



وأشار إلى أن الجهات الأمنية حولت القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد أخذها أقوال الجناة ورفع بصماتهم وضبط المسروقات وفرزها، ثم أحيلت إلى المحكمة الجنائية، التي أصدرت أحكامها على وجه السرعة بعد تثبتها من الأدلة المقدمة لها. أصدرت المحكمة الجنائية المستعجلة في عرفات نهار الأحد يوم الوقوف بعرفة عدداً من الأحكام التعزيرية على حجاج مقبوض عليهم في جبل الرحمة، بعد إدانتهم في تهم تتعلق بالسرقة وممارسة أفعال غير أخلاقية.وجاءت الأحكام، وفقاً لما أوردت صحيفة “سبق”، عقب التأكد من الجرائم بالأدلة والإثباتات اللازمة، حيث أصدرت المحكمة حكماً بسجن شخص ارتكب فعل “الالتصاق” لمدة 3 أشهر وجلده 300 جلدة وإبعاده، فيما تم الحكم على 3 مقيمين من بينهم إمرأة بالسجن لمدد تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر، وجلدهم 200 جلدة، بعد ثبوت قيامهم بالنشل داخل محيط جبل الرحمة.من جانبه، أوضح قائد التحريات والبحث الجنائي بجبل الرحمة العقيد ناصر بن هزيم أن مراحل صدور هذه الأحكام تمت بعد القبض على الجناة الذين تم رصد جرائمهم بمشاركة عناصر نسائية أمنية، فجُمعت البلاغات داخل مقر وحدة التحريات والبحث الجنائي بجبل الرحمة.وأشار إلى أن الجهات الأمنية حولت القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد أخذها أقوال الجناة ورفع بصماتهم وضبط المسروقات وفرزها، ثم أحيلت إلى المحكمة الجنائية، التي أصدرت أحكامها على وجه السرعة بعد تثبتها من الأدلة المقدمة لها. الأنباء Saida Online