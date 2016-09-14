الصفحة الرئيسية / أخبار محلية / الحرارة قد تصل إلى 11 درجة.. فهل اقترب الشتاء؟

الحرارة قد تصل إلى 11 درجة.. فهل اقترب الشتاء؟ أرسل الخبر



وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة: طقس مستقر نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال المتوسطة فتكون الاجواء مهيأة لتساقط بعض الرذاذ اعتبارا من بعد الظهر. الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة. الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة.



- الحرارة المتوقعة على الساحل: من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في البقاع من 14 الى 32 درجة أما في الارز من 11 إلى 21 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.



- الإنقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.



- حال البحر: معتدل . حرارة سطح الماء: 29°م.



- الضغط الجوي: 1013 hpa أي ما يعادل: 760 ملم زئبق



- ساعة شروق الشمس: 06:20، ساعة غروب الشمس: 18:47 وسط أجواء وطقس صيفي مستمر مع الاقتراب من منتصف شهر أيلول، توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة.وجاء في النشرة الآتي:- الحالة العامة: طقس مستقر نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال المتوسطة فتكون الاجواء مهيأة لتساقط بعض الرذاذ اعتبارا من بعد الظهر. الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة. الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة.- الحرارة المتوقعة على الساحل: من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في البقاع من 14 الى 32 درجة أما في الارز من 11 إلى 21 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.- الإنقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.- حال البحر: معتدل . حرارة سطح الماء: 29°م.- الضغط الجوي: 1013 hpa أي ما يعادل: 760 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 06:20، ساعة غروب الشمس: 18:47 Saida Online