الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / بلدية "بقسطا" تنظم كرنفالا للاطفال بالتعاون مع جمعية شباب الشرحبيل لمناسبة عيد الاضحى

بلدية "بقسطا" تنظم كرنفالا للاطفال بالتعاون مع جمعية شباب الشرحبيل لمناسبة عيد الاضحى أرسل الخبر



وقد شارك رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر ورئيس "جمعية شباب الشرحبيل" المهندس أحمد حجازي في الكرنفال، وتبادلا التهاني مع المشاركين ، قبل أن يقوم مزهر بتوزيع الهدايا على الاطفال، متمنيا لهم دوام العافية وأيام ملؤها الفرح والسعادة والنجاح.

وقال مزهر، ان اقامة هذا الكرنفال في عيد الاضحى المبارك، دليل على مدى العلاقة الاخوية التي تربط بقسطا بمدينة صيدا والمقيمين فيها، وهي رسالة محبة بأننا لا نفرق بين احد ونخدم الجميع بدون تمييز ونسعى معا الى تطوير المنطقة وكل ما من شأنه تأمين الراحة والاطمئنان، منوها بالتعاون القائم مع ابناء المنطقة، شاكرا باسم بلدية بقسطا تعاون جمعية شباب الشرحبيل ومساهمة مجموعة سامر العربي للمولدات التي تولت انارة الشوارع وتمديد الكهربائيات لنجاح الكرنفال.





















في خطوة تؤكد على التآخي وحسن العلاقة والتلاقي، اقامت بلدية "بقسطا" بالتعاون مع "جمعية شباب الشرحبيل" كرنفالا للاطفال بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وذلك قرب مدرسة حسام الدين الحريري في منطقة "الشرحبيل" شرق صيدا، حيث ازدحم المكان بالاطفال وذويهم وسط اجواء من الفرح والسعادة والالعاب الهوائية والمسابقات الرياضية والثقافية.وقد شارك رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر ورئيس "جمعية شباب الشرحبيل" المهندس أحمد حجازي في الكرنفال، وتبادلا التهاني مع المشاركين ، قبل أن يقوم مزهر بتوزيع الهدايا على الاطفال، متمنيا لهم دوام العافية وأيام ملؤها الفرح والسعادة والنجاح.وقال مزهر، ان اقامة هذا الكرنفال في عيد الاضحى المبارك، دليل على مدى العلاقة الاخوية التي تربط بقسطا بمدينة صيدا والمقيمين فيها، وهي رسالة محبة بأننا لا نفرق بين احد ونخدم الجميع بدون تمييز ونسعى معا الى تطوير المنطقة وكل ما من شأنه تأمين الراحة والاطمئنان، منوها بالتعاون القائم مع ابناء المنطقة، شاكرا باسم بلدية بقسطا تعاون جمعية شباب الشرحبيل ومساهمة مجموعة سامر العربي للمولدات التي تولت انارة الشوارع وتمديد الكهربائيات لنجاح الكرنفال. محمد دهشة Saida Online