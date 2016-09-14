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السعودي يتفقد مع حمود والقوى الأمنية مكان مسرح مهرجانات صيدا ويعلن تعليق رحلات قوارب النزهة السياحية أرسل الخبر



كلام المهندس السعودي جاء خلال تفقده لأعمال اللمسات الأخيرة لمسرح ومنصة مهرجانات صيدا خلف باحة مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية ، حيث من المقرر أن يقام حفلان فنيان الأول للفنانة نانسي عجرم في 16 أيلول الجاري والثاني للموسيقي غي مانوكيان في 17 أيلول الجاري.

وشارك في الجولة التفقدية منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود وعضو المجلس البلدي الحاج حسن الشماس ، ووفد اللجنة الدولية لمهرجانات صيدا برئاسة السيدة نادين كاعين ومسؤولة الإعلام السيدة ميساء حنوني يعفوري وعدد من السيدات في اللجنة ، وقائد سرية درك صيدا العقيد الركن عصام عبد الصمد وامر الفصيلة الرائد رمزي الحاج وامر مفرزة السير بالوكالة الملازم اول يوسف رحمة وامر مجموعة المحاكم والنظارة في الجنوب الملازم اول حسن حبلي وقائد شرطة بلدية صيدا المؤهل اول بلال الصياد، ورئيس فرق الطوارىء البلدية السيد أحمد قاسم ، ومراقب الملعب البلدي مصطفى بيرم.

المهندس السعودي قال : المهرجانات الفنية في صيدا ستبدأ بعد غد الجمعة والجولة لتفقد التحضيرات وكل الأمور جارية على قدم وساق وإن شاء الله تنتهي الأعمال التحضيرية منتصف ليل الأربعاء – الخميس.

وأنا أود أن أثني على جهود القوى الأمنية لسهرهم على سلامة المكان والمهرجان، وكذلك على مواكبة الإعلاميين لأعمال المهرجان والتحضيرات.

وكذلك نثني على جهود اللجنة الدولية للمهرجانات وإصرارها على أن تكون مناسبة للفرح في مدينة صيدا، ولكن للأسف عكرت هذه الفرحة الحادثة المؤلمة والمؤسفة لركاب قارب النزهة , ونعلن تعليق الرحلات البحرية السياحية في صيدا لقوارب النزهة حتى يتم تحقيق وتطبيق شروط ومواصفات السلامة العامة حرصا على أرواح الركاب والمتنزهين، وهذا الأمر سيكون محور إجتماعات متلاحقة من أجل هذه الغاية.









أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي عن تعليق الرحلات البحرية لقوارب النزهة السياحية بعد حادثة الزورق المؤسفة وغرق قارب النزهة بركابه وانقاذهم ، وهو ما يستدعي تحقيق شروط السلامة العامة في هذا الرحلات وهذا الأمر سيكون محور إجتماعات متلاحقة من أجل هذه الغاية.كلام المهندس السعودي جاء خلال تفقده لأعمال اللمسات الأخيرة لمسرح ومنصة مهرجانات صيدا خلف باحة مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية ، حيث من المقرر أن يقام حفلان فنيان الأول للفنانة نانسي عجرم في 16 أيلول الجاري والثاني للموسيقي غي مانوكيان في 17 أيلول الجاري.وشارك في الجولة التفقدية منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود وعضو المجلس البلدي الحاج حسن الشماس ، ووفد اللجنة الدولية لمهرجانات صيدا برئاسة السيدة نادين كاعين ومسؤولة الإعلام السيدة ميساء حنوني يعفوري وعدد من السيدات في اللجنة ، وقائد سرية درك صيدا العقيد الركن عصام عبد الصمد وامر الفصيلة الرائد رمزي الحاج وامر مفرزة السير بالوكالة الملازم اول يوسف رحمة وامر مجموعة المحاكم والنظارة في الجنوب الملازم اول حسن حبلي وقائد شرطة بلدية صيدا المؤهل اول بلال الصياد، ورئيس فرق الطوارىء البلدية السيد أحمد قاسم ، ومراقب الملعب البلدي مصطفى بيرم.المهندس السعودي قال : المهرجانات الفنية في صيدا ستبدأ بعد غد الجمعة والجولة لتفقد التحضيرات وكل الأمور جارية على قدم وساق وإن شاء الله تنتهي الأعمال التحضيرية منتصف ليل الأربعاء – الخميس.وأنا أود أن أثني على جهود القوى الأمنية لسهرهم على سلامة المكان والمهرجان، وكذلك على مواكبة الإعلاميين لأعمال المهرجان والتحضيرات.وكذلك نثني على جهود اللجنة الدولية للمهرجانات وإصرارها على أن تكون مناسبة للفرح في مدينة صيدا، ولكن للأسف عكرت هذه الفرحة الحادثة المؤلمة والمؤسفة لركاب قارب النزهة , ونعلن تعليق الرحلات البحرية السياحية في صيدا لقوارب النزهة حتى يتم تحقيق وتطبيق شروط ومواصفات السلامة العامة حرصا على أرواح الركاب والمتنزهين، وهذا الأمر سيكون محور إجتماعات متلاحقة من أجل هذه الغاية. Saida Online