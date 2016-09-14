بيان صادر عن مركز لبيب الطبي فيما يتعلق بحادثة الغرق في صيدا

صدر عن الادارة الطبية في مركز لبيب الطبي بيان فيما يتعلق بحادث الغرق المؤسف الذي حصل في صيدا بالامس جاء فيه:
نهار الثلاثاء الواقع في 13/09/2016 و عند الساعة السادسة مساء، وصل الى قسم الطوارئ تسع حالات غرق اثر انقلاب مركب قبالة قلعة صيدا البحرية.
و على الفور تم تصنيفهم طبيا حيث ادخلت خمس حالات مستقرة الى القسم الطبابة الداخلية و اربع حالات الى العناية الفائقة بعد توزيعهم على الشكل التالي:
• ثلاث حالات كانوا في حالة توقف عمل القلب و الرئتين
قبل وصولهم الى المستشفى و رغم ذلك استطاع الفريق الطبي في الطوارئ من اجراء انعاش قلبي و رئوي فور وصولهم. حالة هؤلاء المرضى حرجة جدا، إذ إن الدماغ قد اصيب بتلف كبير نتيجة التوقف في عمل القلب و التنفس لفترة طويلة معظمها قبل وصولهم الى المركز.
• الحالة الرابعة وصلت مع قصور تنفسي حيث تم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي, وضعها دماغيا افضل و لكن حالتها كذلك خطرة.
و يقوم فريق من الاطباء الاخصائيين بمتابعة حالتهم الطبية بدقة.
مع الافادة بأنه تمت تغطيتم المادية من قبل وزارة الصحة العامة بناءّ لتوجيهات معالي وزير الصحة الاستاذ وائل أبو فاعور. و تقوم ادارة المستشفى بتأمين كل ما يلزم لهم على جميع الاصعدة و خاصة الطبية.