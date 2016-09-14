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بالفيديو.. فضيحة على الهواء تعرض عسكريين للقصف خلال مؤتمر صحفي عن الوضع في سوريا أرسل الخبر



وقام مسلحون بقصف جزء من طريق الكاستيلو الذي تستكمل فيه أعمال لتجهيز نقطة تفتيش للهلال الأحمر السوري بموجب الاتفاقات الروسية الأمريكية حول التسوية في سوريا التي تم التوصل إليها في 9 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقبل لحظات من بداية القصف كان آمر مجموعة المراقبة الروسية المنتشرة على طريق الكاستيلو، الفريق سيرغي كابيتسين، يقدم تقريرا حيث قال إن الجيش السوري أكد استعداده لسحب وحداته بدءا من الساعة التاسعة في 15 سبتمبر/أيلول، بشكل متزامن مع فصائل المعارضة المسلحة من طريق الكاستيلو تمهيدا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح هناك.



أظهر شريط فيديو نشر، الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول، لحظة تعرض عسكريين روس خلال المؤتمر الصحفي لمجموعة المراقبة الروسية على طريق الكاستيلو بحلب دون وقوع ضحايا.وقام مسلحون بقصف جزء من طريق الكاستيلو الذي تستكمل فيه أعمال لتجهيز نقطة تفتيش للهلال الأحمر السوري بموجب الاتفاقات الروسية الأمريكية حول التسوية في سوريا التي تم التوصل إليها في 9 سبتمبر/أيلول الجاري.وقبل لحظات من بداية القصف كان آمر مجموعة المراقبة الروسية المنتشرة على طريق الكاستيلو، الفريق سيرغي كابيتسين، يقدم تقريرا حيث قال إن الجيش السوري أكد استعداده لسحب وحداته بدءا من الساعة التاسعة في 15 سبتمبر/أيلول، بشكل متزامن مع فصائل المعارضة المسلحة من طريق الكاستيلو تمهيدا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح هناك. RT | رابتلي Saida Online