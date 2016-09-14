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ارتفاع عدد ضحايا المركب الغارق في صيدا الى اثنين بعد وفاة ابنة راغدة الميس أرسل الخبر



واكدت مصادر طبية في مركز لبيب الطبي ان هناك شخص سوري لا يزال في حال الخطر داخل المستشفى والمصابين الاخرين في حالة مستقرة. توفيت الفتاة هدى ياسين (13 سنة) وهي ابنة راغدة وليد الميس (من مواليد 1980) التي فارقت الحياة في مركز لبيب الطبي في صيدا قبل ابنتها بساعة واحدة ليرتفع عدد الضحايا الى اثنين في حادثة غرق المركب السياحي في صيدا .واكدت مصادر طبية في مركز لبيب الطبي ان هناك شخص سوري لا يزال في حال الخطر داخل المستشفى والمصابين الاخرين في حالة مستقرة. صيدا أون لاين