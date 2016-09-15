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"الكاوبوي" يخطط لاغتيال جنبلاط بتكليف من "الموساد" أرسل الخبر



و"الكاوبوي" كان رمزاً من أبرز رموز قادة ميليشيا "الحزب التقدمي الاشتراكي" في العاصمة، وتحديداً في منطقة الحمرا، في مرحلتي السبعينيات والثمانينيات المنصرمتين.



ووفق مصدر قضائي في المحكمة العسكرية التي تسلمت ملف التحقيق الأولي، فإن "الكاوبوي" متورط في التخطيط لمحاولة اغتيال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط ومحاولة إثارة الفتنة في البيئة الدرزية خصوصا والبيئة اللبنانية عموما، وذلك بتكليف من "الموساد" الإسرائيلي من خلال العميل السوري مندي الصفدي (مواليد الجولان المحتل) الذي يعمل مباشرة مع مكتب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو.



وقال المصدر القضائي نفسه إن التحقيقات الأولية مع يوسف فخر أظهرت أنه في زيارتيه الأخيرتين للبنان كان يكلف بمهمات شراء أسلحة وتشكيل مجموعات مسلحة من أجل تكوين واقع معين في البيئة الدرزية متصل بالوضع السوري وبالحسابات الإسرائيلية في الجبهة الجنوبية (في سوريا) ودور بعض المجموعات المسلحة التي تتعامل مع إسرائيل.



وكشف المصدر أن يوسف فخر كان يستضيف في دارته في المشرف اجتماعات تضم وجوهاً "اشتراكية" سابقة متضررة من الواقع الجنبلاطي الحالي، وخصوصا من العلاقة الجيدة بين "الاشتراكي" و "حزب الله". اشارت معلومات الى انه من المتوقع أن يصدر قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا اليوم، قراره الاتهامي في قضية يوسف فخر الملقب بـ "الكاوبوي" الذي كان الأمن العام اللبناني قد ألقى القبض عليه قبل شهر ونيف وذلك بشبهة التعامل مع العدو الإسرائيلي والتدخل في جرائم شراء أسلحة وتشكيل مجموعات مسلحة، علما أنه يحمل الجنسية الأميركية وكان قد غادر لبنان مع انتهاء الحرب الأهلية في العام 1990 الى الولايات المتحدة.و"الكاوبوي" كان رمزاً من أبرز رموز قادة ميليشيا "الحزب التقدمي الاشتراكي" في العاصمة، وتحديداً في منطقة الحمرا، في مرحلتي السبعينيات والثمانينيات المنصرمتين.ووفق مصدر قضائي في المحكمة العسكرية التي تسلمت ملف التحقيق الأولي، فإن "الكاوبوي" متورط في التخطيط لمحاولة اغتيال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط ومحاولة إثارة الفتنة في البيئة الدرزية خصوصا والبيئة اللبنانية عموما، وذلك بتكليف من "الموساد" الإسرائيلي من خلال العميل السوري مندي الصفدي (مواليد الجولان المحتل) الذي يعمل مباشرة مع مكتب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو.وقال المصدر القضائي نفسه إن التحقيقات الأولية مع يوسف فخر أظهرت أنه في زيارتيه الأخيرتين للبنان كان يكلف بمهمات شراء أسلحة وتشكيل مجموعات مسلحة من أجل تكوين واقع معين في البيئة الدرزية متصل بالوضع السوري وبالحسابات الإسرائيلية في الجبهة الجنوبية (في سوريا) ودور بعض المجموعات المسلحة التي تتعامل مع إسرائيل.وكشف المصدر أن يوسف فخر كان يستضيف في دارته في المشرف اجتماعات تضم وجوهاً "اشتراكية" سابقة متضررة من الواقع الجنبلاطي الحالي، وخصوصا من العلاقة الجيدة بين "الاشتراكي" و "حزب الله". السفير Saida Online