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"تحوُّل ما" في موقف الحريري أرسل الخبر





أكّدت أوساط "المستقبل" استمرار دعمِ الحريري ترشيحَ فرنجية الذي يَحظى أيضاً بدعمِ أطرافٍ عدة، من بينها الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ومسيحيّون مستقلّون، مستبعدةً في هذا المجال أن تشهد الجلسة النيابية المقرّرة في 28 أيلول، انتخابَ رئيس جديد.



وأدرجت مصادر "المستقبل" زيارةَ النائب السابق غطاس خوري إلى معراب في إطار التشاور بين "المستقبل" و"القوات اللبنانية"، حيث إنّ العلاقة بين الطرفين ليست مقطوعة. وأشارت الى أنّ البحث تناول موضوعين: الشأن الرئاسي، والمواقف حياله لا تزال على ما هي عليه، فـ"القوات" متمسّكة بدعم ترشيح عون، والمستقبل متمسّك بدعم ترشيح فرنجية.



أمّا الموضوع الثاني، فهو قانون الانتخاب المختلط الذي قدّمه "المستقبل" و"القوات" والحزب التقدّمي الاشتراكي، وتشير هذه الأوساط إلى أنّ "الاتفاق تمَّ على أنّه إذا كان هناك جلسة لمجلس النواب للتصويت على قانون انتخاب حالياً فنحن سنصوّت مع المشروع المشترَك الذي تَوافَقنا عليه. وإذا كان هناك مجالٌ في فترة الانتظار، لإقرار مشروع جديد انطلاقاً مِن مشروعنا المختلط، فنحن مستعدّون ومنفتحون لحصول تعديلات يتمّ التوافق عليها".

في وقتٍ تابَع فيه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مشاوراته مع القيادات المارونية بلقائه أمس الأوّل فرنجية، كانت أجواء تيار "المستقبل" تؤشّر إلى بدء العدّ التنازلي لعودة وشيكة للرئيس سعد الحريري إلى بيروت. واللافت في هذا السياق الأجواء التي أشيعت خلال اليومين الماضيين عن "تحوُّل ما" في موقفه على المستوى الرئاسي، مع إيحاء تلك الشائعات بإمكان ذهابه إلى مرشّح ثالث غير عون وفرنجية، علماً أنّ بعض القريبين من عون ما زالوا يتحدّثون عن أنّ الدفّة الرئاسية تميل لمصلحته في الوقت الراهن أكثر من أيّ وقت مضى. إلّا أنّ "المستقبل" لا يقيم وزناً لِما يقال عن تحوّل في موقف الحريري الرئاسي.أكّدت أوساط "المستقبل" استمرار دعمِ الحريري ترشيحَ فرنجية الذي يَحظى أيضاً بدعمِ أطرافٍ عدة، من بينها الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ومسيحيّون مستقلّون، مستبعدةً في هذا المجال أن تشهد الجلسة النيابية المقرّرة في 28 أيلول، انتخابَ رئيس جديد.وأدرجت مصادر "المستقبل" زيارةَ النائب السابق غطاس خوري إلى معراب في إطار التشاور بين "المستقبل" و"القوات اللبنانية"، حيث إنّ العلاقة بين الطرفين ليست مقطوعة. وأشارت الى أنّ البحث تناول موضوعين: الشأن الرئاسي، والمواقف حياله لا تزال على ما هي عليه، فـ"القوات" متمسّكة بدعم ترشيح عون، والمستقبل متمسّك بدعم ترشيح فرنجية.أمّا الموضوع الثاني، فهو قانون الانتخاب المختلط الذي قدّمه "المستقبل" و"القوات" والحزب التقدّمي الاشتراكي، وتشير هذه الأوساط إلى أنّ "الاتفاق تمَّ على أنّه إذا كان هناك جلسة لمجلس النواب للتصويت على قانون انتخاب حالياً فنحن سنصوّت مع المشروع المشترَك الذي تَوافَقنا عليه. وإذا كان هناك مجالٌ في فترة الانتظار، لإقرار مشروع جديد انطلاقاً مِن مشروعنا المختلط، فنحن مستعدّون ومنفتحون لحصول تعديلات يتمّ التوافق عليها". الجمهورية Saida Online