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ماذ قال الأطباء حول صحة كلينتون وهل يمكنها تولي الرئاسة الأميركية ؟؟ أرسل الخبر



وقالت طبيبة كلينتون ليزا بارداك في تقرير من صفحتين أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى الصحافيين وتضمن تفصيلا للوضع الصحي لكلينتون أن الأخيرة عانت من "التهاب رئوي معتدل" وغير معد" وأنها عولجت منه بتناول المضادات الحيوية.

وأكدت أن كلينتون "بصحة جيدة" و"مؤهلة لتولي الرئاسة ".



وأضافت بارداك "انطباعي أن كلينتون ما زالت بصحة جيدة"، مشيرة إلى أنها لم تعاني هذه السنة من أية مشاكل صحية باستثناء التهاب في الجيوب الأنفية والتهاب في إحدى الأذنين، بالإضافة طبعا إلى الالتهاب الرئوي السالف الذكر.



ويقول الخطاب إنها اعطيت مضادات حيوية على مدى عشرة أيام لعلاج حالتها. مشيرا إلى أن "باقي فحوصاتها الطبية عادية وهي في حالة ذهنية ممتازة." كما أفادت وكالة رويترز.



وتظهر سجلات صحية إضافية أن قياسات الكولسترول وضغط الدم تقع في النطاقات العادية.



وقامت بارداك بفحصها بضع مرات لتقييم حالتها.



وأوضحت الطبيبة أنها كشفت على كلينتون في 2 سبتمبر وكانت حرارة جسمها يومها مرتفعة قليلا إذ بلغت 37.4 درجات مئوية وكانت تعاني من بعض التعب، بحسب فرانس برس. قالت الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون إن المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأميركية مصابة بنوع من الالتهاب الرئوي ناتج عن بكتيريا لا تنتقل عن طريق العدوى مضيفة أن طبيبتها أصدرت خطابا بشأن علاجها.وقالت طبيبة كلينتون ليزا بارداك في تقرير من صفحتين أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى الصحافيين وتضمن تفصيلا للوضع الصحي لكلينتون أن الأخيرة عانت من "التهاب رئوي معتدل" وغير معد" وأنها عولجت منه بتناول المضادات الحيوية.وأكدت أن كلينتون "بصحة جيدة" و"مؤهلة لتولي الرئاسة ".وأضافت بارداك "انطباعي أن كلينتون ما زالت بصحة جيدة"، مشيرة إلى أنها لم تعاني هذه السنة من أية مشاكل صحية باستثناء التهاب في الجيوب الأنفية والتهاب في إحدى الأذنين، بالإضافة طبعا إلى الالتهاب الرئوي السالف الذكر.ويقول الخطاب إنها اعطيت مضادات حيوية على مدى عشرة أيام لعلاج حالتها. مشيرا إلى أن "باقي فحوصاتها الطبية عادية وهي في حالة ذهنية ممتازة." كما أفادت وكالة رويترز.وتظهر سجلات صحية إضافية أن قياسات الكولسترول وضغط الدم تقع في النطاقات العادية.وقامت بارداك بفحصها بضع مرات لتقييم حالتها.وأوضحت الطبيبة أنها كشفت على كلينتون في 2 سبتمبر وكانت حرارة جسمها يومها مرتفعة قليلا إذ بلغت 37.4 درجات مئوية وكانت تعاني من بعض التعب، بحسب فرانس برس. سكاي نيوز Saida Online