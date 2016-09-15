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قناة أمريكية تعلن وفاة هيلاري كلينتون! أرسل الخبر



وأذاع الخبر مقدم النشرة المسائية جو توريس الذي قال: "نبدأ بالأخبار العاجلة حول وفاة هيلاري كلينتون"، ليعود ويصحح كلامه بالقول إن أطباء كلينتون شخصوا إصابة المرشحة الديمقراطية بالالتهاب الرئوي.

وكانت كلينتون قد اضطرت لإلغاء رحلات انتخابية مقررة إلى ولايتي كاليفورنيا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ونيفادا يوم الأربعاء، نتيجة إصابتها الأحد الماضي بإعياء، أثناء مراسم إحياء الذكرى الـ15 لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، ما اضطرها إلى مغادرة هذه الفعاليات، حيث أعلنت حملتها أنها تعاني من التهاب رئوي.



وتبقى التساؤلات بعد هذا الخبر هل هي غلطة من المذيع أو ان كلينتون توفيت فعلا وسيعلن الخبر لاحقا...



صدمت قناة ABC7 المحلية الأمريكية مشاهديها، بنبأ وفاة المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون.وأذاع الخبر مقدم النشرة المسائية جو توريس الذي قال: "نبدأ بالأخبار العاجلة حول وفاة هيلاري كلينتون"، ليعود ويصحح كلامه بالقول إن أطباء كلينتون شخصوا إصابة المرشحة الديمقراطية بالالتهاب الرئوي.وكانت كلينتون قد اضطرت لإلغاء رحلات انتخابية مقررة إلى ولايتي كاليفورنيا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ونيفادا يوم الأربعاء، نتيجة إصابتها الأحد الماضي بإعياء، أثناء مراسم إحياء الذكرى الـ15 لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، ما اضطرها إلى مغادرة هذه الفعاليات، حيث أعلنت حملتها أنها تعاني من التهاب رئوي.وتبقى التساؤلات بعد هذا الخبر هل هي غلطة من المذيع أو ان كلينتون توفيت فعلا وسيعلن الخبر لاحقا... وكالات Saida Online