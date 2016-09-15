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دبابير حمراء تلسع طلاب كلية الصحة في صيدا أرسل الخبر



وعزت إدارة الجامعة وجود هذه الحشرات لانشغالها بأعمال البناء في الكلية وعدم رش المبيدات في المبنى كما جرت العادة، وأكدت "حرصها على صحة الطلاب عبر مناشدة مكتب وزارة الزراعة لاطلاعها على الطرق والإرشادات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة ان كان من ناحية تزويدهم بالمبيدات الملائمة او كيفية الحد من خطورة انتشارها وسط الطلاب داخل الجامعة". شكت إدارة كلية الصحة الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية في صيدا من وجود دبابير حمراء في باحة الكلية وملعبها، ما تسبب بلسع العديد من الطلاب ووصول بعضهم الى المستشفى للمعالجة.وعزت إدارة الجامعة وجود هذه الحشرات لانشغالها بأعمال البناء في الكلية وعدم رش المبيدات في المبنى كما جرت العادة، وأكدت "حرصها على صحة الطلاب عبر مناشدة مكتب وزارة الزراعة لاطلاعها على الطرق والإرشادات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة ان كان من ناحية تزويدهم بالمبيدات الملائمة او كيفية الحد من خطورة انتشارها وسط الطلاب داخل الجامعة". الوكالة الوطنية Saida Online