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الى اللجنة الاعلامية في بلدية صيدا... كفى اخطاء !!! أرسل الخبر



ونحن نكتب هذه الرسالة من باب الحرص على عمل البلدية ولاسيما عمل اللجنة الاعلامية فيها.

وعلى سبيل المثال، فإن اجتماعاً طارئاً عقد اليوم في البلدية لمناقشة موضوع الزورق السياحي الغارق وكيفية العمل على عدم تكرار مثل هكذا حوادث، ولم تتم دعوة الاعلاميين اليه لاسيما مراسلي القنوات التلفزيونية وهذه ليست المرة الاولى التي لا يتم فيها دعوة الاعلاميين الى تغطية اخبار مهمة للبلدية .



وبالنسبة للاخبار التي يتم ارسالها من قبل اعلام بلدية صيدا، فإن المسؤول عن ارسال تلك الاخبار يقسم الاعلاميين الى فريقين، الاول للصحف والتلفزيونات والثاني للمواقع الالكترونية، وهو يرسل عدد من الصور غير كافٍ للصحف والتلفزيونات ويقوم بوضع ختم البلدية على الصور التي توزع على المواقع الالكترونية.



وقبل ارسال الخبر على الايمايلات، يكون الخبر والصور منشوراً على موقع الكتروني خاص واذاعة غير تابعين للبلدية وهو ما يعتبره الزملاء استغلال النفوذ لمصالح شخصية.



اننا نطالب رئيس البلدية المهندس محمد السعودي الذي نحب ونقدر ان يعطي توجيهاته لتصحيح الاخطاء وان يفسح المجال امام الاعلاميين الاخرين ليكونوا في اللجنة الاعلامية، فالطريقة التي يتم فيها التجديد للفريق الاعلامي التابع للبلدية غير منطقية لان هناك طاقات اعلامية أخرى تستحق ان تكون في البلدية. منذ تسلم اللجنة الاعلامية الجديدة في بلدية صيدا لمهامها وهي لا تنفك تخطىء بحق الزملاء الاعلاميين في مدينة صيدا.ونحن نكتب هذه الرسالة من باب الحرص على عمل البلدية ولاسيما عمل اللجنة الاعلامية فيها.وعلى سبيل المثال، فإن اجتماعاً طارئاً عقد اليوم في البلدية لمناقشة موضوع الزورق السياحي الغارق وكيفية العمل على عدم تكرار مثل هكذا حوادث، ولم تتم دعوة الاعلاميين اليه لاسيما مراسلي القنوات التلفزيونية وهذه ليست المرة الاولى التي لا يتم فيها دعوة الاعلاميين الى تغطية اخبار مهمة للبلدية .وبالنسبة للاخبار التي يتم ارسالها من قبل اعلام بلدية صيدا، فإن المسؤول عن ارسال تلك الاخبار يقسم الاعلاميين الى فريقين، الاول للصحف والتلفزيونات والثاني للمواقع الالكترونية، وهو يرسل عدد من الصور غير كافٍ للصحف والتلفزيونات ويقوم بوضع ختم البلدية على الصور التي توزع على المواقع الالكترونية.وقبل ارسال الخبر على الايمايلات، يكون الخبر والصور منشوراً على موقع الكتروني خاص واذاعة غير تابعين للبلدية وهو ما يعتبره الزملاء استغلال النفوذ لمصالح شخصية.اننا نطالب رئيس البلدية المهندس محمد السعودي الذي نحب ونقدر ان يعطي توجيهاته لتصحيح الاخطاء وان يفسح المجال امام الاعلاميين الاخرين ليكونوا في اللجنة الاعلامية، فالطريقة التي يتم فيها التجديد للفريق الاعلامي التابع للبلدية غير منطقية لان هناك طاقات اعلامية أخرى تستحق ان تكون في البلدية. صيدا أون لاين Saida Online