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بالفيديو.. ردة فعل فتاة صماء تسمع صوت أمها للمرة الأولى أرسل الخبر



فقد نُشِر مقطع فيديو مؤثّر تظهر فيه بريانا سادلر، 13 عاماً، من هيوستن في الولايات المتحدة، غداة زرع قوقعة جديدة لها، وذلك بعد سنوات من المعارك القانونية في المحاكم على خلفية القوقعة الفاسدة التي وُضِعت لها في سن الثامنة.

تظهر بريانا في مقطع الفيديو مع إحدى العاملات التقنيات في مركز السمع والنطق في هيوستن ، والتي تحاول ضبط القوقعة، فتعمد إلى تشغيل جهاز السمع، ثم تعدّل الصوت وتسأل بريانا إذا كانت تسمع جيداً.



فتجيبها الأخيرة "نعم" وهي تبتسم وتضحك.



لكن رد فعلها الأفضل كان عند سماع صوت والدتها التي سألتها: "هل تسمعين صوتي؟" فضحكت بريانا قائلة: "نعم!" وغطّت عينَيها بيديها لتحجب دموعها.



أجهشت فتاة صمّاء بالبكاء لدى سماعها صوت أمها بوضوح لأول مرة بعدما كانت قوقعة الأذن التي زرعتها في المرة الأولى قد انفجرت داخل أذنها.فقد نُشِر مقطع فيديو مؤثّر تظهر فيه بريانا سادلر، 13 عاماً، من هيوستن في الولايات المتحدة، غداة زرع قوقعة جديدة لها، وذلك بعد سنوات من المعارك القانونية في المحاكم على خلفية القوقعة الفاسدة التي وُضِعت لها في سن الثامنة.تظهر بريانا في مقطع الفيديو مع إحدى العاملات التقنيات في مركز السمع والنطق في هيوستن ، والتي تحاول ضبط القوقعة، فتعمد إلى تشغيل جهاز السمع، ثم تعدّل الصوت وتسأل بريانا إذا كانت تسمع جيداً.فتجيبها الأخيرة "نعم" وهي تبتسم وتضحك.لكن رد فعلها الأفضل كان عند سماع صوت والدتها التي سألتها: "هل تسمعين صوتي؟" فضحكت بريانا قائلة: "نعم!" وغطّت عينَيها بيديها لتحجب دموعها. وكالات Saida Online