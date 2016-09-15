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ثمانيني تعاطى قرص فياغرا فاستنجدت زوجته بالشرطة أرسل الخبر



و ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) ان المرأة، وهي من مدينة باليرمو وفي العقد الثامن من العمر استدعت الشرطة لمنع زوجها ( 82عاماً) من مواقعتها خشية تعرضه لمشكلة في القلب.

إلى ذلك، قالت الشرطة ان الرجل الذي يبلغ عمره 82سنة غضب جداً عند علم بأن زوجته فعلت ذلك، مشيرة إلى أنه أصر على ان لا أحد له الحق في التدخل بمسألة حميمية كتلك التي بينه وبين زوجته.

لكن المرأة قالت "ان عمر زوجي 82سنة ويعاني من أوجاع آلام كثيرة وقد يكون ذلك (الجماع) خطراً على حياته". ولم يهدأ الرجل إلاّ بعد تدخل بعض الأقارب لحل هذه المشكلة المحرجة ومغادرة الشرطة المنزل. استنجدت امرأة عجوز إيطالية بالشرطة بعد الحاح زوجها الثمانين على معاشرتها عقب ابتلاعه حبة فياغرا.و ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) ان المرأة، وهي من مدينة باليرمو وفي العقد الثامن من العمر استدعت الشرطة لمنع زوجها ( 82عاماً) من مواقعتها خشية تعرضه لمشكلة في القلب.إلى ذلك، قالت الشرطة ان الرجل الذي يبلغ عمره 82سنة غضب جداً عند علم بأن زوجته فعلت ذلك، مشيرة إلى أنه أصر على ان لا أحد له الحق في التدخل بمسألة حميمية كتلك التي بينه وبين زوجته.لكن المرأة قالت "ان عمر زوجي 82سنة ويعاني من أوجاع آلام كثيرة وقد يكون ذلك (الجماع) خطراً على حياته". ولم يهدأ الرجل إلاّ بعد تدخل بعض الأقارب لحل هذه المشكلة المحرجة ومغادرة الشرطة المنزل. وكالات Saida Online