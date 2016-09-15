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الزنزانة لم تتسع لوزنه.. فأفرجوا عنه! أرسل الخبر



واضافت انه لم يجد مقعدا يتسع له في زنزانته بسجن مونتريال كما ان جسمه يزن15 سنتيمترا في كل جانب عندما يستلقي على السرير. وابلغته السلطات في رسالة انه احتجز لاكثر من 25 شهرا وان ظروف سجنه صعبة بالنظر الى حالته الصحية. واشارت الرسالة ايضا الى رفض سجنين اخرين استقباله. وقالت الصحيفة انه تم الافراج عنه يوم الثلاثاء. اضطرت سلطات السجون الكندية الى الافراج عن عضو عصابة مخدرات يزن 205 كيلوجرامات هذا الاسبوع لانه اضخم من ان تتسع له زنزانته. وقالت صحيفة لو جورنال دو مونتريال ان ميشيل لابوانت المعروف باسم "مايك الضخم" اعتقل في سبتمبر ايلول عام 2014 وحكم عليه بالسجن لخمس سنوات في أيار/ مايو من هذا العام.واضافت انه لم يجد مقعدا يتسع له في زنزانته بسجن مونتريال كما ان جسمه يزن15 سنتيمترا في كل جانب عندما يستلقي على السرير. وابلغته السلطات في رسالة انه احتجز لاكثر من 25 شهرا وان ظروف سجنه صعبة بالنظر الى حالته الصحية. واشارت الرسالة ايضا الى رفض سجنين اخرين استقباله. وقالت الصحيفة انه تم الافراج عنه يوم الثلاثاء. وكالات Saida Online