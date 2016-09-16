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كاريتاس تستنكر تنظيم ضبط بحق مستوصف بصيدا أرسل الخبر



وفي بيان لها، أكدت أنها تتبع "الأصول القانونية الموضوعة من قبل وزارة الصحة، وتحرص على تقديم الأدوية للمرضى المحتاجين في مختلف الأراضي اللبنانية، إلى جانب الخدمات الصحية الأخرى التي تبلغ حوالى 700 ألف خدمة سنويا".

وشددت على انها مستمرة "في مسيرتها الإنسانية إلى جانب الأكثر الحاجة، والتي بدأتها في صيدا عام 1972". واستهجنت "الأسلوب الذي إتبعته الوزارة في نشر الخبر من دون الرجوع إلى المعنيين واستيضاح حقيقة الأمور التي لا تخفى على أحد، مما يزيدنا يقينا عن الروح المغرضة لإستهداف الكنيسة ومؤسساتها".

استنكرت رابطة كاريتاس لبنان "ما صدر عن وزارة الصحة حول تسطير محضر ضبط نتيجة بيع الأدوية بطريقة غير مشروعة في مستوصف صيدا".وفي بيان لها، أكدت أنها تتبع "الأصول القانونية الموضوعة من قبل وزارة الصحة، وتحرص على تقديم الأدوية للمرضى المحتاجين في مختلف الأراضي اللبنانية، إلى جانب الخدمات الصحية الأخرى التي تبلغ حوالى 700 ألف خدمة سنويا".وشددت على انها مستمرة "في مسيرتها الإنسانية إلى جانب الأكثر الحاجة، والتي بدأتها في صيدا عام 1972". واستهجنت "الأسلوب الذي إتبعته الوزارة في نشر الخبر من دون الرجوع إلى المعنيين واستيضاح حقيقة الأمور التي لا تخفى على أحد، مما يزيدنا يقينا عن الروح المغرضة لإستهداف الكنيسة ومؤسساتها". النشرة Saida Online