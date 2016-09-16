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ملحم بركات في العناية الفائقة بحالة حرجة ومي حريري تقول: أبو مجد يودعنا أرسل الخبر



في حديث لمجلّة "الجرس"، قالت الفنانة مي حريري وهي تنحب وتصرخ وتبكي: "يا حبيبي يا بيي يا خيي يا عمري يا نور عيوني يا أبو مجد"، مضيفة: "أبو مجد يودعنا ولا يريد أن يعرف أحد بذلك".

بدورها، قالت الصحافية نضال الاحمدية: "إن رجلاً بحجم المجد الموسيقي كله لا يُترك في المستشفى من دون أن يلتم حوله كل النجوم ليواسوه حين يفتح عينيه قليلاً ليأخذ جرعة جديدة من المورفين وليشعروه بما يكنون في قلوبهم من احترام وحب له"، مضيفة: "أبو مجد تصيبنا معاناته بحالة تشبه الهلع ولم أكن أصدق أن المرض سيتقدم في جسمه وسينتشر بكل هذه السرعة ليرديه حبيس الغرفة 4315 قي مستشفى أوتيل ديو".



في السياق ذاته، فإن زوجته رندا وأولاده معه في المستشفى.. ومعه ملحم جونيور الذي لا يفارقه، بحسب مجلّة "الجرس".



الجدير ذكره أن مصدر مسؤول في اوتيل ديو نفى إدخال الموسيقار ملحم بركات إلى قسم العناية الفائقة في المستشفى.



ولازال الموضوع قيد المتابعة فهل هذه شائعة نشرتها الجرس أم ماذا ؟؟ ذكرت مجلة "الجرس" أن الموسيقار الكبير ملحم بركات أصيب منذ أشهر بالمرض الخبيث، وأصرّ أن يُبقي الأمرَ سراً، لكنّه الآن، في أصعب حالاته وأسوأ أوضاعه الصحية يرقد تحت تأثير المورفين في المستشفى، وفق "الجرس".في حديث لمجلّة "الجرس"، قالت الفنانة مي حريري وهي تنحب وتصرخ وتبكي: "يا حبيبي يا بيي يا خيي يا عمري يا نور عيوني يا أبو مجد"، مضيفة: "أبو مجد يودعنا ولا يريد أن يعرف أحد بذلك".بدورها، قالت الصحافية نضال الاحمدية: "إن رجلاً بحجم المجد الموسيقي كله لا يُترك في المستشفى من دون أن يلتم حوله كل النجوم ليواسوه حين يفتح عينيه قليلاً ليأخذ جرعة جديدة من المورفين وليشعروه بما يكنون في قلوبهم من احترام وحب له"، مضيفة: "أبو مجد تصيبنا معاناته بحالة تشبه الهلع ولم أكن أصدق أن المرض سيتقدم في جسمه وسينتشر بكل هذه السرعة ليرديه حبيس الغرفة 4315 قي مستشفى أوتيل ديو".في السياق ذاته، فإن زوجته رندا وأولاده معه في المستشفى.. ومعه ملحم جونيور الذي لا يفارقه، بحسب مجلّة "الجرس".الجدير ذكره أن مصدر مسؤول في اوتيل ديو نفى إدخال الموسيقار ملحم بركات إلى قسم العناية الفائقة في المستشفى.ولازال الموضوع قيد المتابعة فهل هذه شائعة نشرتها الجرس أم ماذا ؟؟ Saida Online