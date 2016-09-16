الصفحة الرئيسية / مقالات وتحقيقات / بالصور: حادث مأساوي في صور يخطف الطفل حسن كساب من عائلته في العيد...

بالصور: حادث مأساوي في صور يخطف الطفل حسن كساب من عائلته في العيد... أرسل الخبر



هو اصغر اخوته الاربعة: هادي ، روان وآية، وهو المدلل والمحبوب من الجميع لمرحه وهضامته وخفة ظله ....

اصطحب الوالد المفجوع وسام طفله حسن في مشوار من طيدبا الى صور وعند مفرق الحمادية على طريق عام طيردبا صور وقع الحادث المأساوي حين اصطدمت سيارة وسام بباص سياحي كبير وقد نتج عن الحادث اصابة الاب وابنه، وكانت اصابة حسن بالغة وخطرة وظهر ذلك منذ اللحظات الاولى، وعلى وجه السرعة تم نقله الى مستشفى جبل عامل في صور حيث اخضع لعناية طبية مكثفة ولكن القدر اختاره في المساء ليرتفع الى بارئه طيراً من طيور الجنة تاركاً وراءه عائلة مفجوعة واقارب ومعارف صدمهم نبأ الرحيل المفجع ....



ستفتقد ملاعب طيردبا وساحاتها لشقاوة حسن وبراءته وسيفتقده ايضاً مقعده الدراسي الحزين في متوسطة طيردبا الرسمية التي ستفتح ابوابها الاسبوع المقبل في غيابه الابدي، وستذكره عائلته كلما حل عيد الاضحى الذي خطف في يومه الرابع آخر عنقودهم وبهجة حياتهم ....



رحمه الله ولذويه الصبر والسلوان ...







انه ظهر الخميس، لم يكن المواطن وسام كساب، صاحب اكسبرس على كورنيش صور ومقيم في طيردبا، يعلم انه يصطحب ابنه الاصغر والمدلل حسن ذو الاربع سنوات في مشواره الاخير، فحسن كان لم يزل يحتفل بالعيد في يومه الرابع ويستعد لدخول المدرسة في الاسبوع المقبل بكل شوق وفرح ...هو اصغر اخوته الاربعة: هادي ، روان وآية، وهو المدلل والمحبوب من الجميع لمرحه وهضامته وخفة ظله ....اصطحب الوالد المفجوع وسام طفله حسن في مشوار من طيدبا الى صور وعند مفرق الحمادية على طريق عام طيردبا صور وقع الحادث المأساوي حين اصطدمت سيارة وسام بباص سياحي كبير وقد نتج عن الحادث اصابة الاب وابنه، وكانت اصابة حسن بالغة وخطرة وظهر ذلك منذ اللحظات الاولى، وعلى وجه السرعة تم نقله الى مستشفى جبل عامل في صور حيث اخضع لعناية طبية مكثفة ولكن القدر اختاره في المساء ليرتفع الى بارئه طيراً من طيور الجنة تاركاً وراءه عائلة مفجوعة واقارب ومعارف صدمهم نبأ الرحيل المفجع ....ستفتقد ملاعب طيردبا وساحاتها لشقاوة حسن وبراءته وسيفتقده ايضاً مقعده الدراسي الحزين في متوسطة طيردبا الرسمية التي ستفتح ابوابها الاسبوع المقبل في غيابه الابدي، وستذكره عائلته كلما حل عيد الاضحى الذي خطف في يومه الرابع آخر عنقودهم وبهجة حياتهم ....رحمه الله ولذويه الصبر والسلوان ... ياصور Saida Online