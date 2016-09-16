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بعد انتشار خبر حالته الحرجة.. ملحم بركات يخرج عن صمته، وهذا ما كشفه! أرسل الخبر



وأضاف: "الي أسبوع بالمستشفى عّم عاني من وجع ضهر قد يتطلب عملية جراحية."

وقال: " الله يسامح يلي كتب هيك حتي يبيع ." بعد انتشار خبر وجوده في العناية الفائقة وحالته الحرجة جرّاء اصابته بالسرطان، أكد الموسيقار ملحم بركات في اتصال مع الاعلامية ريما نجيم عبر اذاعة صوت الغد أنه بصحة جيّدة ومي حريري "عم تعمل سكوب".وأضاف: "الي أسبوع بالمستشفى عّم عاني من وجع ضهر قد يتطلب عملية جراحية."وقال: " الله يسامح يلي كتب هيك حتي يبيع ."