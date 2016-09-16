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بريطانيا وقطر...رحيل الأسد شرطا ضروريا في سوريا والسبب؟ أرسل الخبر



وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أن رئيسة الوزراء والشيخ تميم "بحثا الوضع في سوريا، واتفقا على أن الانتقال السياسي مع رحيل الأسد يعتبر شرطا ضروريا يعتبر شرطا ضروريا لضمان الاستقرار في البلاد"

بالإضافة إلى ذلك، بحثت تيريزا ماي مع الشيخ تميم عددا من المسائل الأخرى المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية. واتفقا على تطوير العلاقات، وخاصة في مجال الاستثمارات والتعليم والعلوم والأبحاث والدفاع.

وأشير في البيان، إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية والأمير القطري اتفقا، أنه على الرغم من تصويت البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لا تزال دعائم الاقتصاد البريطاني ثابتة، وهي لا تزال بلدا جذابا لمزاولة الأعمال.

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعد مباحثاتها مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لندن، اليوم الخميس، أن بريطانيا وقطر تعتبران رحيل الرئيس السوري بشار الأسد من منصبه شرطا ضروريا .وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أن رئيسة الوزراء والشيخ تميم "بحثا الوضع في سوريا، واتفقا على أن الانتقال السياسي مع رحيل الأسد يعتبر شرطا ضروريا يعتبر شرطا ضروريا لضمان الاستقرار في البلاد"بالإضافة إلى ذلك، بحثت تيريزا ماي مع الشيخ تميم عددا من المسائل الأخرى المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية. واتفقا على تطوير العلاقات، وخاصة في مجال الاستثمارات والتعليم والعلوم والأبحاث والدفاع.وأشير في البيان، إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية والأمير القطري اتفقا، أنه على الرغم من تصويت البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لا تزال دعائم الاقتصاد البريطاني ثابتة، وهي لا تزال بلدا جذابا لمزاولة الأعمال. سبوتنك Saida Online