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الجنس مع االدمى والروبوت خطير... وهذا ما يُسبّبه! أرسل الخبر



ويقول العلماء إن احتياجات البشر للجنس في المستقبل وعشق الروبوتات تجذب الكثير من الناس، حيث قالت المتخصصة في علم الجنس وعلم النفس من لندن كيت مويلي في حديث لـ"سبوتنيك" إن هناك بعض البشر يعانون من خوف العلاقة الحميمة أو هناك من يعاني من الضعف عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الإنسانية، ولكن استخدام البشر للروبوت لممارسة الجنس لفترة طويلة سيكون صعب عليهم إقامة علاقة حميمة مع الآخرين في المستقبل.

بدوره قال المتخصص في علم الجنس الروسي ليف شتشيجلوف إن الروبوت الأكثر جاذبية هو مجرد آلة تم إنشاؤها لإرضاء البشر، ولكن السؤال عن الحب الحقيقي والزواج من الروبوتات أمر وهمي، فإنشاء الروبوت ذو المشاعر قد تقوم بردود فعل لا يمكن التنبؤ بها، فممارسة الجنس مع الروبوتات أمر مستحيل من حيث المبدأ.

وأوضح ليف شتشيجلوف أن الروبوتات قد تكون مفيدة لمجموعة معينة من الناس عندما يتعلق الأمر بمستخدمي الكراسي المتحركة أو الجرحى في بعض الحوادث المأساوية، ولكن حدوث لقاء رومانسي حقيقي والاتصال الجنسي هذا أمر غير محتمل.

وأشار الخبير الروسي أن هذا الأمر إذا حدث قد يؤدي إلى اضطرابات سيكوباتية وعزلة، فالجنس مع الروبوتات لن يؤثر بالإيجاب على حياة الفرد. عُقد أول مؤتمر دولي في بريطانيا لمناقشة القضايا المختلفة المتعلقة بالجنس والعلاقات المحتملة مع الروبوتات، حيث علق العديد من الخبراء في مجال علم الجنس وعلم النفس حول هذه القضية، التي أثارت ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة.ويقول العلماء إن احتياجات البشر للجنس في المستقبل وعشق الروبوتات تجذب الكثير من الناس، حيث قالت المتخصصة في علم الجنس وعلم النفس من لندن كيت مويلي في حديث لـ"سبوتنيك" إن هناك بعض البشر يعانون من خوف العلاقة الحميمة أو هناك من يعاني من الضعف عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الإنسانية، ولكن استخدام البشر للروبوت لممارسة الجنس لفترة طويلة سيكون صعب عليهم إقامة علاقة حميمة مع الآخرين في المستقبل.بدوره قال المتخصص في علم الجنس الروسي ليف شتشيجلوف إن الروبوت الأكثر جاذبية هو مجرد آلة تم إنشاؤها لإرضاء البشر، ولكن السؤال عن الحب الحقيقي والزواج من الروبوتات أمر وهمي، فإنشاء الروبوت ذو المشاعر قد تقوم بردود فعل لا يمكن التنبؤ بها، فممارسة الجنس مع الروبوتات أمر مستحيل من حيث المبدأ.وأوضح ليف شتشيجلوف أن الروبوتات قد تكون مفيدة لمجموعة معينة من الناس عندما يتعلق الأمر بمستخدمي الكراسي المتحركة أو الجرحى في بعض الحوادث المأساوية، ولكن حدوث لقاء رومانسي حقيقي والاتصال الجنسي هذا أمر غير محتمل.وأشار الخبير الروسي أن هذا الأمر إذا حدث قد يؤدي إلى اضطرابات سيكوباتية وعزلة، فالجنس مع الروبوتات لن يؤثر بالإيجاب على حياة الفرد. سبوتنك Saida Online