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وأخيراً ميا خليفة تعتزل الإباحية وتوضح سبب اعتزالها !! أرسل الخبر



خبر الاعتزال أعلنته مواقع أجنبية عديدة، غير أن خليفة قالت في أحاديث صحافية أنها ستترك الاباحية من أجل التركيز على الرياضة، مضيفة: "لقد كنت في مرحلة التمرّد، وهذا المجال لم يكن لي. أريد تحسين صورتي الشخصية وترك هذا النوع من العمل". بعد شهرتها الواسعة في الدول العربية، وحصولها على لقب نجمة "البورنو" الأولى على أحد المواقع الإباحية، أعلنت الممثلة الاباحية اللبنانية الاصل ميا خليفة اعتزالها عالم الدعارة بحسب ما كشفت خليفة لـ"Washington Post"، منذ حوالى الشهر، غير أن الخبر لم ينتشر حتّى الساعة.خبر الاعتزال أعلنته مواقع أجنبية عديدة، غير أن خليفة قالت في أحاديث صحافية أنها ستترك الاباحية من أجل التركيز على الرياضة، مضيفة: "لقد كنت في مرحلة التمرّد، وهذا المجال لم يكن لي. أريد تحسين صورتي الشخصية وترك هذا النوع من العمل". وكالات Saida Online