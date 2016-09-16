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صيدا ستبقى عاصمة الامن والامان ولن ترضخ للتهديدات أرسل الخبر



وجاء في الصور التي ذيلت بعلم لتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" عبارات كتب فيها:" لن تنعموا بهذه الليلة، لا تجرّبوا صبرنا ولا تختبرونا. كلّ خياراتنا مفتوحة برّاً وبحراً، أو جوّاً وستتحول المياه الى نيران والسماء الى غبار، وسيصرخ كلّ الذين نادوا بهذا الحفل من مغنّييه وراقصيه وحاضريه".

مصادر امنية اكدت لموقع صيدا اون لاين ان من قام بتوزيع هذه الصور قيد الملاحقة وان لا داعي للقلق حيث ستكون القوى الامنية في كامل استعدادها لتامين سلامة المهرجان والمواطنين.



من جهة اخرى اكدت مصادر صيداوية متابعة لموقع صيدا اون لاين ان هذه الاعمال الصبيانية الغير مسؤولة لن تغير وجه مدينة صيدا الذي لن تكون في يوم من الايام بيئة حاضنة لداعش واخواتها.



واضافت المصادر ان من عارض اقامة هذه المهرجانات لا يقبل ان يتم تهديد استقرار مدينة صيدا بأي شكل من الاشكال، ولذلك فان مثل هذه الاعمال سترد بشكل عكسي على من وزع هذه التهديدات وسيتكاتف الصيداويون من اجل ان تبقى صيدا عاصمة الامن والامان.



وتستعد عاصمة الجنوب صيدا مساء اليوم عند الساعة الثامنة والنصف لتتويج مهرجاناتها السياحية التي تنظمها اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية برعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع بلدية صيدا، بحفل فني كبير تحييه الفنانة نانسي عجرم يليه يوم غد السبت حفل فني يحييه الفنان غي مانوكيان.



وانجزت في هذا الاطار مختلف التحضيرات اللوجستية لجهة اقامة المسرح عند الواجهة البحرية شمالي المدينة، ووضعت الكراسي والمدرجات والمؤثرات الصوتية والبصرية، ومن المتوقع أن يحضر الحفل مساء اليوم حشد كبير من الشخصيات اضافة الى جمهور كبير من صيدا والجوار قدر بنحو الفي شخص.













تفاجأ الصيداويون بإنتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي تهدد مهرجانات صيدا السياحية وتوحي بأنه سيتم استهدافها الليلة.وجاء في الصور التي ذيلت بعلم لتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" عبارات كتب فيها:" لن تنعموا بهذه الليلة، لا تجرّبوا صبرنا ولا تختبرونا. كلّ خياراتنا مفتوحة برّاً وبحراً، أو جوّاً وستتحول المياه الى نيران والسماء الى غبار، وسيصرخ كلّ الذين نادوا بهذا الحفل من مغنّييه وراقصيه وحاضريه".مصادر امنية اكدت لموقع صيدا اون لاين ان من قام بتوزيع هذه الصور قيد الملاحقة وان لا داعي للقلق حيث ستكون القوى الامنية في كامل استعدادها لتامين سلامة المهرجان والمواطنين.من جهة اخرى اكدت مصادر صيداوية متابعة لموقع صيدا اون لاين ان هذه الاعمال الصبيانية الغير مسؤولة لن تغير وجه مدينة صيدا الذي لن تكون في يوم من الايام بيئة حاضنة لداعش واخواتها.واضافت المصادر ان من عارض اقامة هذه المهرجانات لا يقبل ان يتم تهديد استقرار مدينة صيدا بأي شكل من الاشكال، ولذلك فان مثل هذه الاعمال سترد بشكل عكسي على من وزع هذه التهديدات وسيتكاتف الصيداويون من اجل ان تبقى صيدا عاصمة الامن والامان.وتستعد عاصمة الجنوب صيدا مساء اليوم عند الساعة الثامنة والنصف لتتويج مهرجاناتها السياحية التي تنظمها اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية برعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع بلدية صيدا، بحفل فني كبير تحييه الفنانة نانسي عجرم يليه يوم غد السبت حفل فني يحييه الفنان غي مانوكيان.وانجزت في هذا الاطار مختلف التحضيرات اللوجستية لجهة اقامة المسرح عند الواجهة البحرية شمالي المدينة، ووضعت الكراسي والمدرجات والمؤثرات الصوتية والبصرية، ومن المتوقع أن يحضر الحفل مساء اليوم حشد كبير من الشخصيات اضافة الى جمهور كبير من صيدا والجوار قدر بنحو الفي شخص. صيدا أون لاين Saida Online