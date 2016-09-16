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بالصور... احتجاج لاهالي صيدا القديمة بسبب تضرر كابل الكهرباء الذي يغذي منطقتهم أرسل الخبر



وطالب الاهالي شركة الكهرباء بالاسراع في تصليح العطل والقيام بقطع الكهرباء هذه الليلة عن كل المنطقة لاجبار اصحاب المولدات الخاصة على تشغيل المولدات .





قام عدد من اهالي صيدا القديمة بقطع الطريق لبعض الوقت احتجاجا على انقطاع الكهرباء عن بعض احيائهم بسبب تضرر كابل الكهرباء الذي يغذي منطقتهم اثناء انجاز الحفريات في شارع رياض الصلح.وطالب الاهالي شركة الكهرباء بالاسراع في تصليح العطل والقيام بقطع الكهرباء هذه الليلة عن كل المنطقة لاجبار اصحاب المولدات الخاصة على تشغيل المولدات . صيدا أون لاين