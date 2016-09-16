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بالصور... نانسي عجرم في ضيافة صيدا بعد قليل والقوى الامنية تؤمن المهرجان برا وبحرا أرسل الخبر



وقد بدأ حشد كبير من الشخصيات اضافة الى جمهور كبير من صيدا والجوار قدر بنحو الفي شخص الحضور الى المدرجات التي اقيمت خصيصا لهذا الحفل.

من جهة اخرى اتخذت القوى الامنية اجراءات امنية مشددة من اجل تأمين حماية مهرجانات صيدا حيث انتشرت القوى الامنية في محيط مكان الاحتفال وقد استقدم الجيش اللبناني زورقين حربين لضمان الامن بحرا.





















بعد دقائق يبدأ حفل الفنانة نانسي عجرم لتتويج مهرجانات صيدا السياحية في باحة ملعب صيدا البلدي والتي تنظمها اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية برعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع بلدية صيدا، على ان يليه يوم غد السبت حفل فني يحييه الفنان غي مانوكيان.وقد بدأ حشد كبير من الشخصيات اضافة الى جمهور كبير من صيدا والجوار قدر بنحو الفي شخص الحضور الى المدرجات التي اقيمت خصيصا لهذا الحفل.من جهة اخرى اتخذت القوى الامنية اجراءات امنية مشددة من اجل تأمين حماية مهرجانات صيدا حيث انتشرت القوى الامنية في محيط مكان الاحتفال وقد استقدم الجيش اللبناني زورقين حربين لضمان الامن بحرا. صيدا أون لاين Saida Online