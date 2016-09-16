الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / بالصور... الرئيس ميشال سليمان وصل الى حفل نانسي عجرم في صيدا ومشاركة سياسية واسعة

بالصور... الرئيس ميشال سليمان وصل الى حفل نانسي عجرم في صيدا ومشاركة سياسية واسعة أرسل الخبر



وحضر الاحتفال كل من الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ووزراء ونواب وشخصيات عسكرية وفعاليات اضافة الى جمهور كبير من صيدا والجوار .



وتتخذ القوى الامنية اجراءات امنية مشددة من اجل تأمين حماية مهرجانات صيدا حيث انتشرت القوى الامنية في محيط مكان الاحتفال اضافة الى شوارع مدينة صيدا حيث سيرت دوريات راجلة فيما واستقدم الجيش اللبناني زورقين حربين لضمان الامن بحرا.







































فاجأ الرئيس ميشال سليمان جمهور حفل الفنانة نانسي عجرم ضمن مهرجانات صيدا السياحية بحضوره الى الحفل الذي يقام في باحة ملعب صيدا البلدي. والمهرجان من تنظيم اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية برعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع بلدية صيدا.وحضر الاحتفال كل من الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ووزراء ونواب وشخصيات عسكرية وفعاليات اضافة الى جمهور كبير من صيدا والجوار .وتتخذ القوى الامنية اجراءات امنية مشددة من اجل تأمين حماية مهرجانات صيدا حيث انتشرت القوى الامنية في محيط مكان الاحتفال اضافة الى شوارع مدينة صيدا حيث سيرت دوريات راجلة فيما واستقدم الجيش اللبناني زورقين حربين لضمان الامن بحرا. صيدا أون لاين Saida Online