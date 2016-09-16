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بالصور... الصرفند تدخل العالمية بأكبر طبق سمكة حرة في العالم أرسل الخبر



ففي مسبح ومنتجع اليسا في الصرفند افتتح وزير السياحة ميشال فرعون بحضور وزير المال علي حسن خليل والوزير السابق محمد جواد خليفة الاحتفال حيث بدأ بالنشيد الوطني اللبناني ثم برقصات فلوكلورية قدمها طلاب الجمعية اللبنانية للمعوقين.



وكانت كلمة لرئيس بلدية الصرفند علي خليفة رحب بها بالوزير عارضا للحدث العالمي الكبير بعدها القى وزير السياحة ميشال فرعون كلمة اشاد فيها بهذا المشروع السياحي والاقتصادي مشيدا بالجهود الجبارة التي بذلت من اجل انجاح هذا المشروع.



اما الوزير السابق محمد جواد خليفة فاثنى على المشروع معلنا ان السمكة الحرة بلغ وزنها 1500كيلو غرام

ثم كانت جولة على صحن السمكة الحرة



واكد القيمون على هذا النشاط ان دخول الصرفند موسوعة غينيس القياسية سيبرز تراث البلدية ويحفيز روح الانتماء لدى شبابها ، ويكريس رمزية ساحل الصرفند المعروف باسم شط خيزران والذي يعتبر من اشهر مراعي الأسماك في لبنان ، اضافة الى الترويج لقطاع صيد السمك في البلدة والذي تعمل فيه اكثر من 500 عائلة ويعتاش منه اكثر من 2000 نسمة، الى جانب هدفين انسانيين هما اشراك ذوي الاحتياجات الخاصة من ابناء الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين بما يحقق الدمج المجتمعي وتحويل الاعاقة الى طاقة ، والثاني هو توزيع السمكة الحرة التي سيتم اعدادها على النازحين السوريين المقيمين في البلدة تضامنا مع اوضاعهم وبالتعاون مع الصليب الاحمر وكاريتاس.



























نجحت بلدة الصرفند الجنوبية في قضاء الزهراني في تسجيل اسمها في موسوعة غينس للأرقام القياسية من خلال اعداد اكبر طبق لأكلة " السمكة الحَرّة " في العالم بمبادرة من بلديتها متعاونة مع مؤسسات اهلية وثقافية في المنطقة وبرعاية وزارة السياحة اللبنانية.ففي مسبح ومنتجع اليسا في الصرفند افتتح وزير السياحة ميشال فرعون بحضور وزير المال علي حسن خليل والوزير السابق محمد جواد خليفة الاحتفال حيث بدأ بالنشيد الوطني اللبناني ثم برقصات فلوكلورية قدمها طلاب الجمعية اللبنانية للمعوقين.وكانت كلمة لرئيس بلدية الصرفند علي خليفة رحب بها بالوزير عارضا للحدث العالمي الكبير بعدها القى وزير السياحة ميشال فرعون كلمة اشاد فيها بهذا المشروع السياحي والاقتصادي مشيدا بالجهود الجبارة التي بذلت من اجل انجاح هذا المشروع.اما الوزير السابق محمد جواد خليفة فاثنى على المشروع معلنا ان السمكة الحرة بلغ وزنها 1500كيلو غرامثم كانت جولة على صحن السمكة الحرةواكد القيمون على هذا النشاط ان دخول الصرفند موسوعة غينيس القياسية سيبرز تراث البلدية ويحفيز روح الانتماء لدى شبابها ، ويكريس رمزية ساحل الصرفند المعروف باسم شط خيزران والذي يعتبر من اشهر مراعي الأسماك في لبنان ، اضافة الى الترويج لقطاع صيد السمك في البلدة والذي تعمل فيه اكثر من 500 عائلة ويعتاش منه اكثر من 2000 نسمة، الى جانب هدفين انسانيين هما اشراك ذوي الاحتياجات الخاصة من ابناء الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين بما يحقق الدمج المجتمعي وتحويل الاعاقة الى طاقة ، والثاني هو توزيع السمكة الحرة التي سيتم اعدادها على النازحين السوريين المقيمين في البلدة تضامنا مع اوضاعهم وبالتعاون مع الصليب الاحمر وكاريتاس. صيدا أون لاين Saida Online