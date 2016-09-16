الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / بالصور... نانسي عجرم تحي حفلتها... العلم اللبناني في يدها وتحية لصيدا من القلب

بالصور... نانسي عجرم تحي حفلتها... العلم اللبناني في يدها وتحية لصيدا من القلب أرسل الخبر



وقد بدأ الاحتفال بإطلاق المفرقعات النارية التي اضاءت سماء مدينة صيدا ومن ثم دخلت الفنانة نانسي عجرم حاملة العلم اللبناني، حيث وجهت تحية لاهالي مدينة صيدا وقدمت اغنية "بتتلج الدني" للسيدة فيروز وسط تصفيق حار من الجمهور.



ويستمر حفل الفنانة نانسي عجرم حتى منتصف الليل، على ان تكون صيدا على موعد غدا مع حفل للفنان غي مانوكيان، وستختتم فعاليات مهرجانات صيدا السياحية التي تنظمها اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية برعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع بلدية صيدا يوم الاحد في 25 ايلول بنشاط تحت عنوان "صيدا بالالوان".

























































انطلق حفل الفنانة نانسي عجرم في باحة الملعب البلدي في مدينة صيدا بحضور سياسي ورسمي بارز تقدمه الرئيس ميشال سليمان، الرئيس فؤاد السنيورة، وزير السياحة ميشال فرعون، النائب بهية الحريري، النائب ميشال موسى، النائب محمد قباني، النائب جورج عدوان، محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو والوزيرة السابقة ليلى الصلح اضافة الى شخصيات رسمية وامنية وحشد كبير من صيدا ومختلف المناطق اللبنانية قدر بنحو الفي شخص.وقد بدأ الاحتفال بإطلاق المفرقعات النارية التي اضاءت سماء مدينة صيدا ومن ثم دخلت الفنانة نانسي عجرم حاملة العلم اللبناني، حيث وجهت تحية لاهالي مدينة صيدا وقدمت اغنية "بتتلج الدني" للسيدة فيروز وسط تصفيق حار من الجمهور.ويستمر حفل الفنانة نانسي عجرم حتى منتصف الليل، على ان تكون صيدا على موعد غدا مع حفل للفنان غي مانوكيان، وستختتم فعاليات مهرجانات صيدا السياحية التي تنظمها اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية برعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع بلدية صيدا يوم الاحد في 25 ايلول بنشاط تحت عنوان "صيدا بالالوان". صيدا أون لاين Saida Online