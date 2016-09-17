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عرض زوجته للبيع.. والاخيرة تريد قتله أرسل الخبر



سيمون أوكين، وهو أب لطفلين، نشر صورة لزوجته ليندرا وعرضها للبيع في إعلان وصف فيه الأسباب التي دفعته للبيع وإيجابيات وسلبيات "المعروض"، حسب تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

جسد ممتاز

كانت التفاصيل تتضمن "جسداً ممتازاً ومهارات خاصة في المطبخ" ووصفها بأنها "مستعملة ولكن لم تقطع مسافة كبيرة."

أوكين الشغوف بالدرجات النارية من ويكفيلد، يوركشاير ببريطانيا عرض زوجته للبيع الساعة 10 مساءً يوم الأربعاء 14 أيلول 2016 بعد زعمه بأنها غير متعاطفة معه عندما شكا من شعوره بالتعب.



الرجل البالغ من العمر 33 عاماً صدمته المفاجأة عندما وصل سعر المزاد إلى 65,800 جنيه إسترليني في يومين على الرغم من أنها عبرت عن رغبتها في قتله عندما اكتشفت أنها معروضة للبيع في اليوم التالي.



يعمل أوكين كمهندس اتصالات ويفخر بامتلاكه دراجة نارية فائقة السرعة من طراز "تريمف ديتونا 650".

قال أوكين بأنه "عاد من العمل يشعر بالإرهاق والتوعك، قلقت زوجته بعض الشيء ولكن بعد ذلك أخبرته أن تعبه ناتج عن أسلوب حياته المهمل وإنهاك نفسه وصرخت في وجهه.

لقد فكرت "حسناً، سأعرضك للبيع" يقول الإعلان "مستعملة ولكن لم تقطع مسافة كبيرة".



سبب البيع: لقد اكتفيت منها تماماً، وأشعر أن على شخص آخر أن يأخذها غيري (أتوسل إلى الله أن يكون هناك شخص ما)



أما المزايا: فلا تزال حالة البدن ممتازة وفي هيئة جيدة بالإضافة لبعض المهارات في المطبخ.



أما النقاط السيئة: "عادة ما تصدر ضجيجاً مزعجاً لا يمكن إيقافه إلا بشراء قطع معدنية لامعة جديدة." وبالطبع يقصد هنا المجوهرات.



في بعض الأحيان الأخرى، فإن تلك المهارات في المطبخ قد تذهب بك إلى المستشفى. بشكل عام، ليست سيئة مقارنة بموديلات هذا العام، أظن أن أحد سعداء الحظ سيقتنيها"



الشروط والأحكام: البضاعة المباعة لا ترد أبداً!



تريد قتله

عندما اكتشفت زوجة أوكين هذا المقلب قالت "كنت غاضبة جداً، شعرت برغبة في قتله."

الجميع في العمل ضحكوا على هذا المقلب، لم يكتف بعرضي للبيع فقط ولكنه استخدم أسوأ صورة لي كذلك.

دائماً ما يشتكي بأنه متعب ومرهق ولكنه قد يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية لأربع أو ثلاث ساعات في المرة.

قلت له "طالما تذهب لصالة الألعاب، فلا تستحق تعاطفي."



"إن لم يقم إيباي بحذف الإعلان، فلا أحد يعلم كم يرتفع ثمني!"



بعد العروض الأولى، ارتفع المزاد إلى 65 ألف جنيه إسترليني وهو ما يقابل سعر سيارة جاغاوار أو بي إم دبليو أو مرسيدس.

أحد محبي الدراجات النارية ألقى نكتة بسؤاله حول الأميال المقطوعة والصيانة.





رجال منحرفون

قال سيمون "كان هناك بعض الرجال المنحرفين يطلبون المزيد من الصور، ولكن معظم الردود على الإعلان كانت طريفة".

أفضلهم من سأل "هل دخلت إلى أي سباقات؟" وقد أعجبنا بمن رغب في استبدالها بجمل. وآخر عرض كمية من اللحم المقدد مقابل الزوجة.

قال الزوج صاحب المقلب بأنه يملك قلب طفل وله تاريخ من المقالب مع زوجته.



قال أوكين "لقد فعلت الكثير من الأشياء لكن لم يكن أي منها غريباً مثل هذا المقلب. "في مرة غبت عن المنزل لبعض الوقت وأخبرتها بأنني وجدت سيارة بي إم دبليو رائعة للبيع وظنت أنني سأشتريها لها. كانت متحمسة بشدة حول تلك السيارة ولكن هذا الحماس لم يدم طويلاً عندما أرسلت لها صورة للسيارة، في الواقع كانت سيارة بي إم دبليو يبلغ ثمنها 300 جنيه إسترليني متهالكة بالكامل.



لقد انزعجت مني بشدة بسبب هذا الموقف وظلت غاضبة لوقت طويل.

وعلى الرغم من كل تلك المقالب، إلا أن الزوجة لا تقوم بردها.

تضيف الزوجة "يمزح ويصنع المقالب مثل طفل صغير".



يقول أوكين "أنا محظوظ فعلاً بزوجتي ولتحمُّلها كل تلك المقالب".



قال زوجها: "حينما تأتي إلى الصالة الرياضية فإنها تسخر مني وتحاول أن تجعلني أشعر أني قمت بأمرٍ محرج."



"جميعهم يأخذون صفها، لكن الأمر فيه شيء من المرح."



أضافت: "إنه كطفل صغير حينما يتعلق الأمر بمقالبه؛ لذا من الجيد الذهاب للصالة الرياضية والثأر لنفسي بالانتقام منه."



"جميع زملائه في المصارعة كبار الحجم ينكمشون أمام ضآلتي، جميعهم يرتعبون مني، الأمر مضحك حقاً"، حسب قولها.



عليه الآن الدفع مقابل مقالبه المخادعة؛ إذ كما قالت زوجته، فإنها ستنتقم منه عبر محفظته.



قالت السيدة أوكين: "عقوبة هذا المقلب تحديداً ستكون بطاقته المصرفية".



"كنت سأحصل على حقيبة جديدة من مالبري لرأس السنة، لكنني لن أنتظر حتى ذلك الحين، سأحصل عليها في عيد ميلادي في نوفمبر/تشرين الثاني2016."



حذف الإعلان

"شعرت بالإحباط بسبب حذف الإعلان، كنت أرغب في رؤية أعلى سعر تصل إليه ولكن كان الأمر كله مجرد مزحة، أنا لا أستطيع التخلّي عنها فهي امرأة رائعة."

يكمل "أود أن أقول إنني ربما كنت أنفق مالي على مرأة أحلامي أو مجموعة من الفتيات في العطلات، ولكن الواقع أنني أنفقه عليها. أعتقد أنها اشترت الكثير من حقائب اليد، إما هذا أو إنفاق المال على طلب بعض الحراسات لحمايتي منها"

في مفارقة طريفة قام زوج بعرض زوجته للبيع على موقع "إيباي" للمزادات كأنه يعلن عن بيع دراجة نارية ولكنه فوجئ عندما وصل سعر زوجته في المزاد إلى ما يعادل سعر سيارة من نوع جاغوار.سيمون أوكين، وهو أب لطفلين، نشر صورة لزوجته ليندرا وعرضها للبيع في إعلان وصف فيه الأسباب التي دفعته للبيع وإيجابيات وسلبيات "المعروض"، حسب تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية.جسد ممتازكانت التفاصيل تتضمن "جسداً ممتازاً ومهارات خاصة في المطبخ" ووصفها بأنها "مستعملة ولكن لم تقطع مسافة كبيرة."أوكين الشغوف بالدرجات النارية من ويكفيلد، يوركشاير ببريطانيا عرض زوجته للبيع الساعة 10 مساءً يوم الأربعاء 14 أيلول 2016 بعد زعمه بأنها غير متعاطفة معه عندما شكا من شعوره بالتعب.الرجل البالغ من العمر 33 عاماً صدمته المفاجأة عندما وصل سعر المزاد إلى 65,800 جنيه إسترليني في يومين على الرغم من أنها عبرت عن رغبتها في قتله عندما اكتشفت أنها معروضة للبيع في اليوم التالي.يعمل أوكين كمهندس اتصالات ويفخر بامتلاكه دراجة نارية فائقة السرعة من طراز "تريمف ديتونا 650".قال أوكين بأنه "عاد من العمل يشعر بالإرهاق والتوعك، قلقت زوجته بعض الشيء ولكن بعد ذلك أخبرته أن تعبه ناتج عن أسلوب حياته المهمل وإنهاك نفسه وصرخت في وجهه.لقد فكرت "حسناً، سأعرضك للبيع" يقول الإعلان "مستعملة ولكن لم تقطع مسافة كبيرة".سبب البيع: لقد اكتفيت منها تماماً، وأشعر أن على شخص آخر أن يأخذها غيري (أتوسل إلى الله أن يكون هناك شخص ما)أما المزايا: فلا تزال حالة البدن ممتازة وفي هيئة جيدة بالإضافة لبعض المهارات في المطبخ.أما النقاط السيئة: "عادة ما تصدر ضجيجاً مزعجاً لا يمكن إيقافه إلا بشراء قطع معدنية لامعة جديدة." وبالطبع يقصد هنا المجوهرات.في بعض الأحيان الأخرى، فإن تلك المهارات في المطبخ قد تذهب بك إلى المستشفى. بشكل عام، ليست سيئة مقارنة بموديلات هذا العام، أظن أن أحد سعداء الحظ سيقتنيها"الشروط والأحكام: البضاعة المباعة لا ترد أبداً!تريد قتلهعندما اكتشفت زوجة أوكين هذا المقلب قالت "كنت غاضبة جداً، شعرت برغبة في قتله."الجميع في العمل ضحكوا على هذا المقلب، لم يكتف بعرضي للبيع فقط ولكنه استخدم أسوأ صورة لي كذلك.دائماً ما يشتكي بأنه متعب ومرهق ولكنه قد يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية لأربع أو ثلاث ساعات في المرة.قلت له "طالما تذهب لصالة الألعاب، فلا تستحق تعاطفي.""إن لم يقم إيباي بحذف الإعلان، فلا أحد يعلم كم يرتفع ثمني!"بعد العروض الأولى، ارتفع المزاد إلى 65 ألف جنيه إسترليني وهو ما يقابل سعر سيارة جاغاوار أو بي إم دبليو أو مرسيدس.أحد محبي الدراجات النارية ألقى نكتة بسؤاله حول الأميال المقطوعة والصيانة.رجال منحرفونقال سيمون "كان هناك بعض الرجال المنحرفين يطلبون المزيد من الصور، ولكن معظم الردود على الإعلان كانت طريفة".أفضلهم من سأل "هل دخلت إلى أي سباقات؟" وقد أعجبنا بمن رغب في استبدالها بجمل. وآخر عرض كمية من اللحم المقدد مقابل الزوجة.قال الزوج صاحب المقلب بأنه يملك قلب طفل وله تاريخ من المقالب مع زوجته.قال أوكين "لقد فعلت الكثير من الأشياء لكن لم يكن أي منها غريباً مثل هذا المقلب. "في مرة غبت عن المنزل لبعض الوقت وأخبرتها بأنني وجدت سيارة بي إم دبليو رائعة للبيع وظنت أنني سأشتريها لها. كانت متحمسة بشدة حول تلك السيارة ولكن هذا الحماس لم يدم طويلاً عندما أرسلت لها صورة للسيارة، في الواقع كانت سيارة بي إم دبليو يبلغ ثمنها 300 جنيه إسترليني متهالكة بالكامل.لقد انزعجت مني بشدة بسبب هذا الموقف وظلت غاضبة لوقت طويل.وعلى الرغم من كل تلك المقالب، إلا أن الزوجة لا تقوم بردها.تضيف الزوجة "يمزح ويصنع المقالب مثل طفل صغير".يقول أوكين "أنا محظوظ فعلاً بزوجتي ولتحمُّلها كل تلك المقالب".قال زوجها: "حينما تأتي إلى الصالة الرياضية فإنها تسخر مني وتحاول أن تجعلني أشعر أني قمت بأمرٍ محرج.""جميعهم يأخذون صفها، لكن الأمر فيه شيء من المرح."أضافت: "إنه كطفل صغير حينما يتعلق الأمر بمقالبه؛ لذا من الجيد الذهاب للصالة الرياضية والثأر لنفسي بالانتقام منه.""جميع زملائه في المصارعة كبار الحجم ينكمشون أمام ضآلتي، جميعهم يرتعبون مني، الأمر مضحك حقاً"، حسب قولها.عليه الآن الدفع مقابل مقالبه المخادعة؛ إذ كما قالت زوجته، فإنها ستنتقم منه عبر محفظته.قالت السيدة أوكين: "عقوبة هذا المقلب تحديداً ستكون بطاقته المصرفية"."كنت سأحصل على حقيبة جديدة من مالبري لرأس السنة، لكنني لن أنتظر حتى ذلك الحين، سأحصل عليها في عيد ميلادي في نوفمبر/تشرين الثاني2016."حذف الإعلان"شعرت بالإحباط بسبب حذف الإعلان، كنت أرغب في رؤية أعلى سعر تصل إليه ولكن كان الأمر كله مجرد مزحة، أنا لا أستطيع التخلّي عنها فهي امرأة رائعة."يكمل "أود أن أقول إنني ربما كنت أنفق مالي على مرأة أحلامي أو مجموعة من الفتيات في العطلات، ولكن الواقع أنني أنفقه عليها. أعتقد أنها اشترت الكثير من حقائب اليد، إما هذا أو إنفاق المال على طلب بعض الحراسات لحمايتي منها" The Huffington Post Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي