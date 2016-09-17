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نانسي عجرم رغم "داعش" أرسل الخبر



إلا أن القوى الأمنية وبلدية صيدا ونائبي المدينة فؤاد السنيورة وبهية الحريري، استبقوا تهديد "داعش" وفرضوا إجراءات أمنية ولوجيستية مشددة قبل يومين من موعد الحفل، شملت منع ركن السيارات في محيط الملعب ونشر عناصر تفتيش ومراقبة من مختلف النواحي والمداخل. وكان لافتاً تسيير الجيش لزورقين حربيين في البحر منعا زوارق الصيادين من الاقتراب من مكان المهرجان. الأبواب أمام دخول الجمهور لم تفتح قبل الثامنة مساءً بعد إتمام دخول الشخصيات.



إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني الذي كان من أبرز المعارضين للمهرجان، استنكر البيان الذي نُسب إلى "داعش"، وقال: "إن كنا عبّرنا عن الموقف الشرعي برفضنا لهذه الحفلات الغنائية، فلا يعني أنه يحق لداعش أو لغيرها تنفيذ مخططاتها العدوانية تجاه مدينتنا ووطننا، بل سنقف في وجه كل من يفكر في زعزعة أمننا واستقرارنا". ويستكمل المهرجان الليلة بحفلة موسيقية لغي مانوكيان، على أن يختتم الأحد بنشاط ترفيهي مفتوح.

برغم التهويل والتهديد، انقضى حفل نانسي عجرم ليل أمس في واجهة صيدا البحرية، على خير. أبرز فعاليات الدورة الأولى لمهرجانات صيدا الدولية استدعت حملة اعتراضية بدأت ببيانات لرجال دين من أبناء المدينة، وانتهت أمس ببيان نُسب إلى "داعش" ومُهر بعلَمها وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتوعد المنظمين والجمهور بمهاجمة مكان الحفل في حرم ملعب صيدا البلدي وتحويله إلى غبار ونار.إلا أن القوى الأمنية وبلدية صيدا ونائبي المدينة فؤاد السنيورة وبهية الحريري، استبقوا تهديد "داعش" وفرضوا إجراءات أمنية ولوجيستية مشددة قبل يومين من موعد الحفل، شملت منع ركن السيارات في محيط الملعب ونشر عناصر تفتيش ومراقبة من مختلف النواحي والمداخل. وكان لافتاً تسيير الجيش لزورقين حربيين في البحر منعا زوارق الصيادين من الاقتراب من مكان المهرجان. الأبواب أمام دخول الجمهور لم تفتح قبل الثامنة مساءً بعد إتمام دخول الشخصيات.إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني الذي كان من أبرز المعارضين للمهرجان، استنكر البيان الذي نُسب إلى "داعش"، وقال: "إن كنا عبّرنا عن الموقف الشرعي برفضنا لهذه الحفلات الغنائية، فلا يعني أنه يحق لداعش أو لغيرها تنفيذ مخططاتها العدوانية تجاه مدينتنا ووطننا، بل سنقف في وجه كل من يفكر في زعزعة أمننا واستقرارنا". ويستكمل المهرجان الليلة بحفلة موسيقية لغي مانوكيان، على أن يختتم الأحد بنشاط ترفيهي مفتوح. آمال خليل - الأخبار Saida Online