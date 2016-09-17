الصفحة الرئيسية / الحظ والأبراج / عالم فلك بريطاني يحدد نهاية الازمة السورية وفق حركة النجوم والكواكب

عالم فلك بريطاني يحدد نهاية الازمة السورية وفق حركة النجوم والكواكب أرسل الخبر





لذلك ابشر شعوب سورية والاردن ولبنان بنهاية حروبهم خلال فترة تتراوح مابين ستة اشهر وسنة حيث ان التحسنات سوف تبدأ في هذه الاشهر لكن حتى انسحاب هذه الكواكب لها اثر بسيط لا يساوي حجم الكوارث التي حلت بهم من ست سنوات حتى الان, قال عالم الفلك البريطاني روبن اتويني لمجلة فورستارس سكاي في لقاء اجراه الصحفي توني كريستو ان عالمنا مرتبط بحركة الاجرام الكونية والنجوم حيث ان تأثير الكوكب على الفرد له نفس حجم التأثير على الدول وسياستها من حروب وسلام وفي اخر استقراء لي اجريته من حوالي الشهر على مجموعة من الحالات والتغيرات الفلكية رأيت خارطة الشرق الاوسط تتبدل وفق اسقاطها النجمي بسرعة هائلة بعد ثباتها لمدة تزيد عن مئة عام حيث رأيت تباعد الاجرام بما يسقط عليها منطقة الجزيرة العربية وتلاشيها الى الخطوط انقسامية افقية وعامودية حيث بقي محور النجوم السوري اللبناني الاردني ثابتا بشكله الطبيعي دون تبدل الى ان خروج اورانوس وجوبيتيرمن فلك القبة السماوية السورية يجعل منطقة سورية والاردن ولبنان في نهاية الحروب والدمار الذي تلحقه الكواكب انفة الذكر في البلدان اذا ما حلت في قببها السماويةلذلك ابشر شعوب سورية والاردن ولبنان بنهاية حروبهم خلال فترة تتراوح مابين ستة اشهر وسنة حيث ان التحسنات سوف تبدأ في هذه الاشهر لكن حتى انسحاب هذه الكواكب لها اثر بسيط لا يساوي حجم الكوارث التي حلت بهم من ست سنوات حتى الان, فور ستارز سكاي Saida Online