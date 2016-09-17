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بالفيديو.. هكذا تصرّف الأمير ويليام بعد سقوط ” صاحب المقام الرفيع” أمامه أرسل الخبر



قام دوجلاس من عثرته محرجا وقال:”آسف على هذا الموقف”، فطيب ويليام الأجواء برده:”لا عليك”.

جاء ذلك أثناء زيارة ويليام وكيت لهارلو لمناقشة بعض قضايا الشباب .



استقبل الكاهن إسكس جوناثان، وممثل الملكة في إقليم هارلو، صاحب المقام الرفيع “دوجلاس هيوز”، كلاً من الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، لكن أثناء الاستقبال سقط هيوز البالغ 72 عاما، على الأرض بعدما تعرقلت قدمه في إحدى الحواجز، فكان ويليام أول من مد له يد العون.قام دوجلاس من عثرته محرجا وقال:”آسف على هذا الموقف”، فطيب ويليام الأجواء برده:”لا عليك”.جاء ذلك أثناء زيارة ويليام وكيت لهارلو لمناقشة بعض قضايا الشباب . وكالات