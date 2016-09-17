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بالفيديو.. شاهد كيف تصرف رئيس حكومة الهند الغير مسلم حين بدأ الأذان وهو يخطب أرسل الخبر



وبحسب الفيديو المتداول، يظهر رئيس الوزراء الهندي "مودي" وهو يٌلقي خطابا مهما في إحدى الاقاليم الهندية، حيث تفاجأ بسماع صوت الاذآن من مسجد قريب، فما كان منه إلا ان توقف وأنزل المايكرفونات احتراماً لصوت الاذان.

وأظهر الفيديو ان "مودي" الذي يعتنق الديانة الهندوسية وانتخب في العام 2014 رئيساً للوزراء في الهند، استمر صامتا حتى نهاية الآذان، وهو يشير لانصاره بالتزام الصمت.









تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، مقطع فيديو لرئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، وهو يقطع خطابا حماسيا كان يلقيه على انصاره احتراما للآذان.وبحسب الفيديو المتداول، يظهر رئيس الوزراء الهندي "مودي" وهو يٌلقي خطابا مهما في إحدى الاقاليم الهندية، حيث تفاجأ بسماع صوت الاذآن من مسجد قريب، فما كان منه إلا ان توقف وأنزل المايكرفونات احتراماً لصوت الاذان.وأظهر الفيديو ان "مودي" الذي يعتنق الديانة الهندوسية وانتخب في العام 2014 رئيساً للوزراء في الهند، استمر صامتا حتى نهاية الآذان، وهو يشير لانصاره بالتزام الصمت. وكالات Saida Online